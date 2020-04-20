KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne Taşkın atandı - Son Dakika

KOSGEB Ağrı İl Müdürlüğüne atanan Ağrılı Abdulmelik Taşkın görevine başladı.



Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Başkanlığı (KOSGEB) Ağrı İl Müdürlüğünde daha önce KOBİ uzmanı olan Taşkın'ın 1 Nisan tarihi itibariyle KOSGEB Ağrı İl Müdürü olarak atanması gerçekleştirildi.



Abdulmelik Taşkın Kimdir?



Babası bölgenin sevilen simalarında Molla Mehmet Sıddık olan Abdulmelik Taşkın Ağrı doğumludur. İlk ve orta öğrenimini Ağrı'da liseyi Van Alpaslan Anadolu öğretmen Lisesinde okudu. Gaziantep üniversitesi elektrik elektronik mühendisliğinden mezun olup ABD'de dil eğitimi aldı. Elektrik elektronik yüksek mühendisi olan Taşkın, süper kapasitör ve ultra süper kapasitörler üzerine akademik çalışmalar yapmaktadır.



Gaziantep vergi dairesinde sekiz yıl çalışan Abdulmelik Taşkın 2018 yılında KOSGEB Ağrı Müdürlüğüne yerleşti. Üniversite yıllarından beri çeşitli sivil toplum kuruluşları, vakıf, cemiyet ve topluluklarda hizmet çalışmalarında bulundu. Politika, toplum ve liderlik üzerine eğitimler alan Taşkın iyi derecede İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır. - AĞRI