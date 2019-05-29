KOSGEB davasında, 26 sanığın 15 yıla kadar hapsi istendi

Ankara'da, FETÖ/PDY'nin 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndaki (KOSGEB) yapılanması'na yönelik 37 sanığın yargılandığı davada, 26 sanığın 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapsi istendi.



Ankara 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, sanıkların savunmalarının tamamlandığını belirterek, esas hakkında mütalaasını açıklaması için savcıya söz verdi. Mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Abdullah Cemil Uğurlu, Ahmet Karakoç, Ali Vasfi Eskicioğlu, Ayhan Çarlıoğlu, Abdullah Taşkın, Birkan Arslan, Ercüment Öztürk, Erdal Çelik, Hacı Yusuf Yalmancı, Hakkı Güzel, Hüseyin Tüysüz, Kenan Sertkaya, Mehmet Tezyetiş, Metin Şatır, Mevlüt Karaçam, Mithat Pas, Mustafa Kaplan, Mustafa Koca, Nesibe Genç, Nogay Nadir Koç, Nurgül Kaplan, Seher Yılmaz, Selahattin Kaya, Selma Tezyetiş, Yusuf İskender ve Yusuf Keskin hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7'şer yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Savcı, sanıklar Ahmet Merih Özyılmaz, Erkan Yüce, Ertuğrul Nazlı, Güner Selçuk Usta, Murat Arıkan, Ömer Pak, Recep Özçevik, Serhat Öztürk, Servet Koçak, Sevda Şenol ve Şamil Akpınar'ın ise haklarında yeterli delil bulunamadığından beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA,