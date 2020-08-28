Köşk Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı - Son Dakika

Köşk Kaymakamı Şenoğlu göreve başladı

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Köşk ilçesine atanan Köşk'ün ilk kadın Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı.

Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın'ın Köşk ilçesine atanan Köşk'ün ilk kadın Kaymakamı Dilara Şenoğlu göreve başladı. Köşk Kaymakamı Tarık Açıkgöz'ün, Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Aydın Valiliği Hukuk Müşavirliği'ne getirilmesinin ardından Açıkgöz'ün yerine Konya'nın Hüyük ilçesinde görev yapan Dilara Şenoğlu atandı. Kaymakam Şenoğlu yeni görevine başladı. Köşk ilçesinin ilk kadın kaymakamı olma özelliğini taşıyan Şenoğlu, sportif kişiliği ile de tanınıyor. Dilara Şenoğlu kimdir? 1991 yılında İstanbul'da doğan Şenoğlu, ilk, orta ve lise öğrenimini Giresun'da tamamladıktan sonra lisans eğitimini 2016 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı. 2018 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından açılan Kaymakam adaylığı sınavını kazanarak mülki idare amirliği mesleğine intisap etti. Şenoğlu, Muğla Valiliği'nde stajını, Afyonkarahisar Sandıklı ve Antalya Gazipaşa ilçelerinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Şenoğlu, Hüyük Kaymakamlığı yaptı. - AYDIN

Son Dakika

Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Selin Ciğerci'den "Tipine bak" diyen kadın takipçisine sert cevap

Liverpool Teknik Direktörü Klopp: Messi'yi alabilecek şansımız yok

Evladının diri diri yakılmasına göz yuman anne ve aşığı, vatandaşlar tarafından linç edilmek istendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma sonrası yine heyecanlandırdı: Yeni müjdeler gelecek

İsrail gazetesinde dikkat çeken analiz: Çatışma çıkarsa kazanan Türkiye olur

Dikkatsiz sürücü az kalsın jandarmayı eziyordu! Olay anı kamerada

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Beşiktaş, eski Galatasaraylı Badou Ndiaye'yi kadrosuna katıyor

Oyuncu Birce Akalay, sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı