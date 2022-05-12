Kosova, Avrupa Konseyine üyelik başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Kosova, Avrupa Konseyine üyelik başvurusunda bulundu

12.05.2022 15:11
Kosova, Avrupa Konseyine üyelik başvurusunda bulundu

Balkan ülkesi Kosova, Avrupa Konseyine resmi üyelik başvurusunda bulundu.

Balkan ülkesi Kosova, Avrupa Konseyine resmi üyelik başvurusunda bulundu.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Gervalla, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, Kosova Cumhuriyeti adına üyelik başvurusunu Avrupa Konseyine teslim ettiklerini bildirdi.

Ülkesi için bugünden itibaren Konseyde yeni bir sayfa açıldığını vurgulayan Gervalla, "Bugün, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve son olarak Bakanlar Konseyinin çeşitli aşamalarından geçecek olan talebimizin inceleme prosedürü başlıyor." ifadesini kullandı.

Gervalla, süreçle ülke vatandaşlarının haklarının güçleneceğine işaret ederek, "Kosova, bölgedeki en demokratik, en Avrupa yanlısı ve en iyimser ülkedir, dolayısıyla Kosova bir an önce Avrupa Konseyi üyesi olmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova hükümeti gün içinde Dışişleri ve Diaspora Bakanlığını, prosedürleri sonuçlandırmakla yükümlü kılan ve Konseye üyelik girişimini onaylayan bir karar almıştı.

Sırbistan'dan tepki

Kosova'nın Konseye üyelik başvurusuna tepki gösteren Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Priştine'nin bu adımıyla Washington Antlaşması'nı, Brüksel Antlaşması'nı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1244 sayılı kararını "şiddetli" bir şekilde ihlal ettiğini kaydetti.

Bu başvurunun ardında başlıca Batı ülkelerinin bulunduğunu savunan Vucic, Kosova'nın bu eylemine siyasi olarak yanıt vermek için her şey yapacaklarını aktardı.

Ukrayna'ya yönelik saldırıların ardından Rusya'nın örgüt üyeliğinden çıkarılması, Kosova'nın Avrupa Konseyine üyelik başvuru olanağı sağladı. Rusya'nın yokluğunda Kosova'yı tanıyan örgüte üye ülkelerin üçte ikisi, Batı Balkan ülkesinin bu kuruma üyeliğine imkan sağlıyor.

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Kaynak: AA

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