Kosta Rika'da kamu sağlık sistemi "fidye yazılımı" saldırısına uğradı - Son Dakika
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Kosta Rika'da kamu sağlık sistemi "fidye yazılımı" saldırısına uğradı

01.06.2022 10:47
Kosta Rika'da kamu sağlık sistemi "fidye yazılımı" saldırısına uğradı

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da halk sağlık kurumu bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradı.

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da halk sağlık kurumu bilgisayar korsanlarının siber saldırısına uğradı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre, Sosyal Güvenlik Kurumunun 1500 sunucusundan en az 30'u "fidye yazılımı" saldırısından etkilendi. Saldırı, nisanda Rusça konuşan Conti adlı siber çetenin Maliye Bakanlığı başta olmak üzere pek çok devlet kurumuna yönelik siber saldırısının ardından geldi.

Son saldırının ise "Hive" olarak bilinen başka bir "fidye yazılımı" çetesince yapıldığı ifade edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Alvaro Ramos, düzenlediği basın toplantısında, sistemlerinin hızlı şekilde kapatılmasının siber suçluların daha önceki saldırılarda olduğu gibi kontrolü ele geçirmesini engellediğini belirterek herhangi bir fidye talep edilmediğini kaydetti.

Öte yandan Hive'den yapılan açıklamada, kurumun sistemlerine tekrar erişebilmesi için 5 milyon dolar değerinde bitcoin talep edildi.

Dijital sistemler devre dışı kalmıştı

Devlet Başkanlığından 22 Nisan'da yapılan açıklamada, bir hafta boyunca hükümet kurumlarına siber saldırı yapıldığı ve bazı dijital platformların devre dışı kaldığı bildirilmişti.

Saldırı sonucu Maliye ile Milli Eğitim bakanlıkları Yüksek Seçim Kurulu ve bazı finansal sistemlere bağlı hizmetlerin geçici olarak askıya alındığı aktarılmıştı.

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Kaynak: AA

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