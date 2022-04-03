Kosta Rikalılar devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor - Son Dakika
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Kosta Rikalılar devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor

03.04.2022 11:31
Kosta Rikalılar devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın yeni devlet başkanı, bugün yapılacak seçimle belli olacak.

SAN Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'nın yeni devlet başkanı, bugün yapılacak seçimle belli olacak.

Ulusal Kurtuluş Partisi (NLP) adayı ve Kosta Rika'nın eski Devlet Başkanı Jose Maria Figueres ile hükümette kısa süre Hazine Bakanı olan Sosyal Demokratik İlerleme Partisi (SDPP) adayı Rodrigo Chaves'in yarışacağı ikinci tur seçimlerde, 3,5 milyondan fazla Kosta Rikalının oy kullanması bekleniyor.

Oylama yerel saatle 06.00'da başlayıp saat 18.00'de sona erecek.

Ülkede seçimi kazanacak aday, 4 yıllık dönem için 8 Mayıs'ta göreve başlayacak.

Rodrigo Chaves

Seçimin ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 17'sini alan ekonomist Chaves, Dünya Bankasındaki 27 yıllık görevinden hakkında çıkan "cinsel istismar" iddiaları sonrası 2019'da istifa etti.

Eski Devlet Başkanı Figueres

Kosta Rika'nın önde gelen ailelerinden birine mensup Figueres, 3 dönem devlet başkanlığı yapan Jose Figueres Ferrer'in oğlu.

Figueres, daha önce Dış Ticaret ve Tarım Bakanı, 1994-1998 döneminde de Devlet Başkanı görevlerini yürüttü.

2004'te Kosta Rika'da faaliyet gösteren telekomünikasyon şirketi Alcatel ile yapılan devlet sözleşmelerini etkilediği gerekçesiyle hakkındaki yolsuzluk iddialarının ardından Dünya Ekonomik Forumu CEO'luğundan istifa etti.

İddiaları reddeden Figueres'e açılan soruşturma 2007'de kapandı.

Seçimin ilk turunu Figueres önde kapattı

Her iki lider de 7 Şubat'ta yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda kazanmaları için gerekli olan yüzde 40 barajına ulaşamadı. Ancak Figueres, ilk turda oyların yüzde 27'sinden fazlasını alarak seçimi önde kapattı.

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Orta Amerika, Jose Maria, Mayıs, Nlp, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kosta Rikalılar devlet başkanını seçmek için sandığa gidiyor - Son Dakika


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