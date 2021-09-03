KOTO'dan Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen'e 'hayırlı olsun' - Son Dakika

Milli Eğitim Yeni Bakanı Mahmut Özer tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Ömer Akmanşen, hayırlı olsun dileklerini kabul ediyor. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut da Başkan Yardımcıları Volkan Yılmaz ve Hüseyin Gezer ile birlikte, Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen'i makamında ziyaret ederek tebriklerini iletti.

BAŞKAN'DAN ÇİFTE KUTLAMA

Ziyarette yaptığı konuşmada, eğitimin ülkemiz geleceği için önemine vurgu yapan Başkan Bulut, KOTO olarak Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile geleceğin iş dünyasına yatırım yaptıklarını ifade ederek, "Öğrencilerimiz her alanda rol model olarak başta şehrimizi ve bizleri gururlandırıyorlar. O zaman anlıyoruz ki, eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan tek yatırımdır. Bu noktada siz eğitim camiasına da çok iş düşüyor. Bu vesileyle yeni görev yerinizi tebrik ediyor, uzun bir aradan sonra kaldığı yerden devam edecek olan eğitim dönemi öncesi de başarılarınızın daim olmasını diliyorum" dedi.

YENİ DÖNEM HAZIRLIKLARI

Kocaeli Ticaret Odası'na nazik ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Yeni İl Milli Eğitim Müdürü Akmanşen, KOTO'nun okulunun başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini ifade ederek, yeni dönem hazırlıkları ile ilgili bilgiler verdi.