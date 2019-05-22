Son Dakika Haberleri: Kötü Gidişimizi Telafi Etmek İstiyoruz"

Kötü Gidişimizi Telafi Etmek İstiyoruz"

9 saat önce

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, kötü gidişimizi telafi etmek istiyoruz.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, kötü gidişimizi telafi etmek istiyoruz. İnşallah Galatasaray maçından 3 puanla ayrılıp galibiyeti seyircimize hediye ederiz." dedi.

Keleş, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında iyi olduklarını ancak ikinci devrede sakatlıklar ve talihsizlikler yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ligi hedefledikleri yerde bitiremediklerini belirten Keleş, "İstediğimiz yerde bitiremedik ama ligde devam ediyoruz. Şimdi önümüzde Galatasaray maçı var, kötü gidişimizi telafi etmek istiyoruz. İnşallah Galatasaray maçından 3 puanla ayrılıp galibiyeti seyircimize hediye ederiz." diye konuştu.

Galatasaray maçını kazanarak puan cetvelinde 2-3 basamak yukarı çıkmayı arzuladıklarını vurgulayan Keleş, "Pek hedeflediğimiz yer değildi ama sonuçta iyi bir yerde bitirmek istiyoruz. İyi bir hazırlık dönemi geçirip Galatasaray maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Biz bu sene büyük maçlarda iyi sonuçlar çıkardık. Talihsiz skorlar da aldık ama büyük maçları içeride de iyi oynadık. Bakalım, 3 puanı çok istiyoruz. Bunu da seyircimize hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Douglas'a transfer teklifleri

Keleş, Brezilyalı savunma oyuncusu Douglas ile ilgili transfer tekliflerinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"Douglas'ın bizimle son maçı var. Douglas'ın yanı sıra 11 oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Onlar neyse, Douglas da bizim için o. Tabii biz Douglas'la çalışmak istiyoruz ama teklifler var, değerlendirilecek. Bu maddi şartlarla alakalı bir şey. Önümüzde bir süreç var. Dediğim gibi çok oyuncumuzun sözleşmesi bitiyor. Yeni bir takım oluşturmak zorundayız. Douglas'la çalışmak isteriz ama maddi şartlar çok önemli."

Antrenman

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 24 Mayıs Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hakan Keleş yönetimindeki antrenman, koşuyla başladı. Isınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

İdmana sakatlığı nedeniyle Emre Kılınç katılmadı.
Kötü Gidişimizi Telafi Etmek İstiyoruz
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 08:30 Kaynak: AA
Hakan Keleş, Sivasspor, Galatasaray, Spor
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