Kötü kokular cinayeti ortaya çıkardı! Yalnız yaşayan kişi boğulmuş - Son Dakika

Haliliye'de kendisinden iki gündür haber alınamayan Mahmut Çetindağ'ın (56) yakınları, evin çevresinden gelen kötü kokular nedeniyle şahsın kaldığı evin kapısını kırarak içeri girdi.

YAKINLARI HAREKETSİZ BULDU

Çetindağ'ı odada hareketsiz gören yakınları, durumu 112 Acil Servis ile polis ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine giden sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Çetindağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, yapılan olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

TELEVİZYON KABLOSUYLA BOĞULMUŞ

Polis yaptığı ilk incelemede, Çetindağ'ın televizyon kablosu ile boğularak öldürüldüğünü tespit etti. Ekipler, Çetindağ'ı kablo ile boğan kişi veya kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

"BİZİM KİMSEYLE BİR SIKINTIMIZ YOK"

Öldürülen Mahmut Çetindağ'ın kardeşi esnaf Lamih Çetindağ, olayın cinayet olduğunu söyledi. Çetindağ, "Olay öğrendiğimiz kadarıyla cinayetmiş. Arkadaşlarıyla birlikte eve gelmişler. Evde çay içmişler. Daha sonra ne olmuşsa artık televizyon kablosu ile boğulmuş. Abim kendi halinde bir insandı. Herhangi bir şüphemiz de yok" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.