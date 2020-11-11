Son dakika: Kovid-19 döneminde doğal kaynakların önemine uluslararası projeyle dikkat çekildi - Son Dakika

Türkiye ve Bulgaristan arasında gerçekleştirilen projeyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde doğal kaynakların önemine çeşitli alanlarda dikkat çekildi.

Interreg-IPA CBC Bulgaristan-Türkiye 2014-2020 Programı çerçevesinde, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ve Yambol EuroClup Women ortaklığı ile yürütülen "ECO WOMAN-Güvenli Yaşam İçin Doğal Kaynakları Yönetme Girişimi" Projesi kapanış toplantısı kentteki bir tesiste düzenlendi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, toplantıda, projenin geçen yıl kasımda başladığını söyledi.

Projenin salgında bir kat daha önem kazandığını belirten Zıpkınkurt, "Koronavirüs salgınıyla doğal ürünler, ekolojik tarım ve çevre bilinci bir kat daha önem arz etti. Bununla ilgili birçok çalışma gerçekleştirdik. Gerek bölgemizde kırsalın doğal pazarı kadınlarıyla gerek açık cezaevi kurumuyla birlikte çalıştık bu projede. Açık cezaevi hem tarıma çok ciddi katkılar sunuyor hem de Edirne'de doğal ürünler konusunda ciddi çalışmaları var. Projeyle üreticilere eğitimler de aldırdık. Proje çok ilgi çekti ve aranılan bir proje oldu." diye konuştu.

Zıpkınkurt, 114 bin avroluk bütçesi olan proje çerçevesinde Türkiye ve Bulgaristan tarafında birçok etkinlik düzenlendiğini kaydetti.

Projenin koordinatörü Güliz Elif Yardımcı da Kovid-19 salgınına karşı Bulgaristan ve Türkiye tarafının tedbirler alarak tüm etkinlikleri gerçekleştirdiklerini anlattı.

Salgının tüm insanlığa kimyasal katkı maddelerinden uzak durulması gerektiğini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Yardımcı, "Bu dönemde doğal kaynakların önemini vurgulayan projemizle insanlarımıza birçok bilgi aktardık." dedi.