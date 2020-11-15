KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Artık suyu içemez hale gelmiştim" - Son Dakika

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü görevine başladıktan kısa süre sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve 21 gün sonra sağlığına kavuşan Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, virüsün akciğerinin tamamına bulaştığını ve boğulurcasına öksürdüğünü söyledi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Tiryaki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 17 Ağustos'ta Gaziantep İl Sağlık Müdürü olarak görevine başladığını hatırlattı.

Gaziantep'in o dönem vaka sayısı açısından yüksek durumda olduğunu dile getiren Tiryaki, gelir gelmez yoğun bir mesaide halsizlik ve iştahsızlık hissettiğini belirtti.

Yoğun tempo nedeniyle bu durumu önce ciddiye almadığını ve 8-9 gün sonra sadece ciddi baş dönmesini yaşadığını anlatan Tiryaki, şikayetleri üzerine başvurduğu hastanede yapılan PCR testinin pozitif çıkması üzerine Kovid-19 hastalığına yakalandığını öğrendiğini söyledi.

Tiryaki, kendisini evde izole ettiğini ve birkaç günde toparlayarak yeniden görevinin başına geçeceğini düşündüğünü ifade etti. Tiryaki, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"O ana kadar baş dönmesi ve iştahsızlıkla başlayan süreç gitgide üzerine bir şeyler eklemeye başladı. 2-3 gün baş dönmeleri nedeniyle yataktan çok çıkamadım. Halsizliğim ve iştahsızlığım artmaya başladı ve yemek yiyemez hale geldim. Derken baş ağrısı, ateş ve eklem ağrısı eklendi buna. Özellikle iştahsızlık yormaya başladı.

Bir sabah kalktım tat duyum yok. Su içiyorum ağzımda zehir gibi, artık suyu içemez hale gelmiştim hatta eşime bu su sıkıntılı bana verme, bana marketten başka su alın dedim. Başka bir marka aldılar, içtim bu markada da sorun var dedim. Üç, dört defa değiştirdik, artık eşim de şaşırdı. Dedim ki sorun su da değil bende. Sonrasında bir boğaz ağrısı devam etti. Rahatsızlıktan 7-8 gün sonra da öksürük başladı. İlk çekilen tomografim temizdi hatta bundan dolayı bir sıkıntı olmayacağını düşünüyordum, sigara ve alkol kullanımım yok ama öksürük şiddetlendi, şiddetlendi ve artık boğulurcasına olmaya başlayınca dedik ki gidip tekrar bakalım. Mecburen hastaneye başvurdum. Tekrar tomografi çektirmem gerekti."

Tedavisinin, üniversite hastanesinde profesör olarak görev yapan eniştesi ve kız kardeşi tarafından evde yapıldığını anlatan Tiryaki, ağırlaşan süreç karşısında kullandığı ilaç sayısının da arttığını ifade etti.

Kovid-19 hastalığını diğer rahatsızlıklardan çok farklı olduğunu belirten Tiryaki, bunun asla bir grip enfeksiyonuna benzetilmemesi gerektiğinin altını çizerek "Hasta olduğunuzu biliyorsunuz ama ne olduğunu anlamıyorsunuz, garip bir duygu. Bir güne sabah kendinizi dinç hissediyorsunuz, herhalde yarın işe başlarım diyorsunuz, akşam oluyor gözünüzü açacak haliniz kalmıyor. Vücudunuz bir anda terk etmiş gibi bir anda enerjiniz çekilmiş gibi havaya bürünüyor. İş yapamaz hale geliyorsunuz ve yine yatarak geçiriyorsunuz hatta 14 günün sonunda dışarı çıkmam gerekirken, ikinci testim de pozitif ve değerlerim de bozuk çıkınca karantina sürem uzadı." diye konuştu.

"Yürümeyi unutmuşum"

Ümit Mutlu Tiryaki, hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini anlatarak "Yürümeyi unutmuşum veya kaslarım beni kaldıramayacak halde çünkü hastalığın bitiminde 10 kilo zayıfladım. Bir anlamda iyi oldu belki ama o kadar kilo vereceğimi tahmin etmemiştim. Kan değerlerim çok kötüydü. Sağlıklı bireylerde aynı anda B, C, D vitamini düşük olmaz bende bu üçü düşüktü. 21'inci gün gibi artık bir şeylerin düzeldiğini hissetim." dedi.

Yaptırdığı testlerin negatif çıkması üzerine derin bir nefes aldığını belirten Tiryaki, 21 günlük tedavi süresi boyunca kendisini dayak yemiş gibi hissettiğini söyledi.

Tiryaki, hiç kimsenin "ben sağlıklıyım" rahatlığına kapılmaması gerektiğinin altını çizerek herkesin maske, sosyal mesafe ve temizliğe çok dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.