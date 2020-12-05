KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - "En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız" - Son Dakika

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - "En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız"

05.12.2020 10:59

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri zorlu mücadeleyi anlattı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz ile Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı verdikleri zorlu mücadeleyi anlattı.

Başkan Gürbüz, AA muhabirine, halsizlik, ateş ve terleme şikayetlerinin ardından yaptırdığı testin pozitif çıktığını söyledi.

Tedavi sürecini evde geçirdiğini ve yaklaşık 20 gün karantinada kaldığını ifade eden Gürbüz, Elbistan Belediyesi olarak sürecin başlangıcından bu yana kaymakamlık ve valilik koordinesinde her türlü tedbiri aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her alanda onlara yardımcı olduk. Özellikle mesafenin korunması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi ve kalabalık ortamlardan uzak durulması konusunda bir çaba içerisindeyiz. Üzülerek şunu gördüm ki özellikle son üç ay içerisinde Kovid-19 hızla tırmanışa geçti ve vatandaşlarımızın maalesef tedbirleri biraz esnettiğine şahit olduk. Halk arasında sürekli çalışmalar yaptığımız için maalesef ben de Kovid-19 rahatsızlığı geçirdim. Bu rahatsızlığım nedeniyle tedavi gördüm. Ailemle beraber bir karantina süreci işletmiş olduk."

Tedavi sürecini çok ağır atlatmadığını ancak bazı kişilerin çok zor geçirdiğine birebir şahit olduğunu dile getiren Gürbüz, "Vatandaşlarımız lütfen bu konuyu ciddiye alsınlar. Gerekli tedbirleri ihmal etmesinler. Dünyada sahip olduğumuz en değerli varlığımız sıhhatimizdir. Onu korumak zorundayız. Kendimizin ötesinde vatandaşlarımızın diğer vatandaşlara karşı da bir sorumluluğu var. Lütfen bu hakkaniyet kurallarına uyalım. Diğer insanların sağlığını, ailemizin sağlığını, sevdiklerimizin sağlığını koruyabilmek için temizlik maske ve sosyal mesafe kurallarına uyalım." diye konuştu.

"Bilim Kurulunun açıkladığı kurallara uyulmalı"

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kahramanmaraş'taki programına katılmak üzere verdiği test sonucunun pozitif çıktığını anlattı.

Test vermeden önce herhangi bir semptom göstermediğini ve rahatsızlık yaşamadığını anlatan Güven, şöyle konuştu:

"Bu sürecin ardından karantinaya girdim ve evde tedavi sürecim başladı. Asemptomatik denilen örneklerinden biriyim. Karantina sürecinde maske, mesafe ve hijyen konusunun çok önemli olduğunu anladık. Cumhurbaşkanımızın Kahramanmaraş'a gelişi olmasa ve test yaptırmasak pozitif olduğumuzu anlamayacak ve normal faaliyetlerimize devam edecektik. İlçemizde sahada çalışmalarımızı devam ettirecek, insanlarla bir araya gelecek, belediyemize gelenleri kabul edecektik. Bilim kurulumuz ısrarla ve üstüne basa basa toplu ortamlardan kaçınmamızı, bir araya gelinmesinin sakıncalı olduğunu belirterek, hastalığın yayılım hızının düşürülmesi gerektiğini ifade ediyor. Karantina sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunu gördüm ve anladım."

Güven, bilim kurulu tarafından açıklanan kurallara harfiyen uyulmasının çok önemli olduğuna işaret ederek, çok kalabalık ortamlarda bir araya gelinmesinin, ev ziyaretlerinin, maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmemesinin hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Hastalığın yayılmasına özellikle asemptomatik vakaların pozitif olduğunu bilmeden toplum içinde yer almasının neden olduğunu düşündüğünü anlatan Güven, son zamanlarda ilçe genelinde vaka sayısının artış gösterdiğini, bu nedenle vatandaşların tedbiri elden bırakmaması gerektiğini vurguladı.

Belediye personellerinde de pozitif ve temaslı olan kişiler bulunduğunu ve bu kişilerin kendilerini karantinaya aldıklarını aktaran Güven, "Şu anda durumu ağır olan personelim yok. Afşin genelinde de Kovid-19 vakaları artıyor. Sosyal mesafe ve sosyal izolasyonla bu sorunu çözeceğimize inanıyorum. Yapılan istatistiklere göre bu hastalığı geçirenlerin yüzde 78'i asemptomatik vaka olarak kayıtlara geçiyor. Dolayısıyla test yaptırma veya bir sağlık kuruluşuna başvurma gereği duymuyor. Hastalığın yayılmasını da bu sağlıyor. Ben vatandaşlarımızdan bilim kurulu tarafından açıklanan kurallara uymalarını istirham ediyorum." ifadelerini kullandı.

KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız
KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız

Mehmet Fatih Güven, Koronavirüs, Karantina, Afşin, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık KAHRAMANMARAŞ - KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR: - 'En değerli varlığımız sıhhatimizdir, onu korumak zorundayız' - Son Dakika


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