Kovid-19 nedeniyle vefat eden jandarma başçavuşun cenazesi Manisa'da toprağa verildi - Son Dakika

Kovid-19 nedeniyle vefat eden jandarma başçavuşun cenazesi Manisa'da toprağa verildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 42 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akyön'ün cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren 42 yaşındaki Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akyön'ün cenazesi, Manisa'da toprağa verildi. Tedavi gördüğü Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde doktorların çabasına rağmen hayatını kaybeden Akyön'ün cenazesi, yakınları tarafından Manisa'ya getirildi. Akyön'ün cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından Üçpınar Mahallesi Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığında defnedildi. Akyön'ün oğlu Mert ve eşi Kamile Akyön, büyük üzüntü yaşadı. Mert Akyön, cenaze törenine babasının tören şapkasını takarak katıldı. Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi'nde görev yapan Akyön'ün, merkeze gelen jandarma ihbarlarını karşıladığı ve gerekli yönlendirmeyi yaptığı öğrenildi. Cenaze namazına, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Manisa 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ali Dedeler, yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

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