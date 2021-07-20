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Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı - Son Dakika

Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı

20.07.2021 10:59
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı, System.String[]

Kovid-19 sebebiyle bu yıl da Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta, yoğun bakım servisinde nöbette geçiren sağlık çalışanları, aşı ile toplumsal bağışıklığa ulaşılacağı ve salgının son bulacağı günlerin umudunu taşıyor.

Kovid-19 sebebiyle bu yıl da Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta, yoğun bakım servisinde nöbette geçiren sağlık çalışanları, aşı ile toplumsal bağışıklığa ulaşılacağı ve salgının son bulacağı günlerin umudunu taşıyor.

Ankara Şehir Hastanesinde, Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde görev yapan doktor ve hemşireler, birçok meslektaşı gibi bu yıl da Kurban Bayramı'nı sevdiklerinden uzakta, şifa vermek için çabaladıkları hastalarının yanı başında geçiriyor.

Yoğun bakım servisindeki zorlu nöbetleri esnasında, AA ekibinin görüntülediği sağlık çalışanları, en büyük umutlarının aşılamayla toplumsal bağışıklığa erişilmesi ve salgının son bulması olduğunu vurguladı.

Ankara Şehir Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım servisinde görev yapan Doktor Mehmet Eren Yüksel, "Bayramda Kovid-19 geçiren hastalarımızı tedavi etmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bayramda tatil yapmıyoruz, hastalarımızın yanında olacağız. Eğer hastalarımız iyileşirse bizim için en büyük bayram olacak." dedi.

"En büyük umudum 2021'de salgının bitmesi"

Yoğun bakım servisinde tedavi gören yakınlarını göremeyen herkesin içini ferah tutmasını, onlara çok iyi baktıklarını vurgulayan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim tek isteğimiz tüm vatandaşların bir an evvel aşılarını olmaları. Geçen yıla göre, Kovid-19'lu enfekte hasta sayılarına baktığımızda, bu yıl aşılanma ile düşüş yaşandı. Yani aşı işe yarıyor. En büyük umudum, gelecek sene Kovid-19 değil başka konular hakkında konuşabilmemiz, salgının 2021'de bitmesi."

Doktor Yüksel, toplumsal bağışıklığın sağlanmasıyla insanların da sevdiklerine doya doya sarılabileceğine işaret ederek, "Herkesin içi rahat olsun. Türkiye Cumhuriyeti güçlü, devletimizin bize sağladığı imkanlar sayesinde hastalarımıza en iyi şekilde bakıyoruz." açıklamasında bulundu.

"Sevdiklerimizle görüşemediğimiz bayramlar bir daha yaşanmasın"

Yoğun bakım servisinde hala mücadelenin sürdüğüne işaret eden Doktor Önder Özen de "Temennimiz, insanların bayram sürecinde birbiriyle temasının artmaması ve bir an evvel aşılarını olmaları." şeklinde konuştu.

Üç çocuğunun bulunduğunu, eşinin de doktor olduğunu ve bu sebeple ailelerinden uzak kalmaları gereken süreçleri yaşadıklarını anlatan Özen, "Yoğun bakım doluluk oranında hafif bir azalma oldu ama bu bir gösterge değil, hala tüm odalarımız dolu. Lütfen rehavete kapılmayalım. Sevdiklerimizle görüşemediğimiz bayramlar bir daha yaşanmasın, daha güzel bayramları yaşayalım dilerim." ifadelerini kullandı.

"Tüm vatandaşları aşılarını olmaya davet ediyorum"

Yoğun bakım hemşiresi Şeyma Abacıoğlu da 6 aydır Kovid-19 biriminde görev yaptığını anlatarak, "Biz bu bayramda da çalışıyoruz. Aşılamadan dolayı hasta sayımız biraz azalmış durumda. Bu şekilde devam etmesini diliyorum. Tüm vatandaşları aşılarını olmaya davet ediyorum. İnşallah bu sevdiklerimizden ayrı geçirdiğimiz son bayram olur." temennisinde bulundu.

Bayramda Kovid-19 yoğun bakım servisinde çalışmaya devam edeceğini dile getiren hemşire İbrahim Emin Çelik, "Herkesin bireysel önlemlere dikkat etmesini rica ediyoruz. Şu an çok büyük bir aşama kat ettik, bundan geriye düşmememiz için daha dikkatli ve tedbirli olmasını diliyoruz. Umarım en kısa zamanda bu salgını atlatırız." dedi.

Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı
Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı

COVIRAN Bereket, Kurban Bayramı, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 nöbetindeki sağlık çalışanlarının buruk ama umutlu bayramı - Son Dakika


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