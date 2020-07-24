Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 802 bine, can kaybı 639 bin 229'a yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz., System.String[]

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 802 bine, can kaybı 639 bin 229'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 9 milyon 600 bini, tedavi görenlerin sayısı ise 5,5 milyonu geçti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 171 bine yükselirken can kaybı 147 bin 364'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 980 bini geçti.

ABD'de bilim insanları, Kovid-19 hastalarından alınan ve virüsü etkisiz hale getirebilen güçlü antikorları izole etti.

ABD'nin Washington DC Belediye Başkanı Muriel Bowser, hafta başından itibaren yüksek riskli bölgelerden zorunlu olmayan seyahatlerle kente gelen kişilere 14 gün zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 287 bine, can kaybı 84 bin 82'ye çıktı. Ülkede 1 milyon 570 bin 237 kişi de iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 800 bin 849'a, ölü sayısı 13 bin 46'ya çıktı. Rusya Müslümanları Dini İdaresi içerisinde bulunan Ulema Konseyi, salgın durumuna göre bölgedeki Müslüman idarelerinin Kurban Bayramı namazının kılınmasıyla ilgili karar alabileceğini duyurdu.

Can kayıpları Meksika'da 41 bin 908, İtalya'da 35 bin 97, Hindistan'da 30 bin 601, Fransa'da 30 bin 182, İspanya'da ise 28 bin 432 olarak açıklandı.

Fransa, Kovid-19 vakaları nedeniyle İspanya sınırını kapatabileceği uyarısında bulunurken salgınla mücadele kapsamında 16 ülkeden gelecek yolculara havalimanlarında Kovid-19 testini zorunlu kıldı.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Romanya ve Bulgaristan'dan İtalya'ya gelenlere 14 günlük karantina uygulaması şartını öngören kararname çıkardı.

İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, ülkedeki salgın durumunun iyiye gitmesi halinde futbolda gelecek sezonun başlayacağı eylülden itibaren tribünlere taraftarların alınabileceğini söyledi.

Avusturya ve Çekya'da son günlerde vakalardaki artış nedeniyle bazı kapalı alanlarda maske kullanımı yeniden zorunlu hale getirildi.

İskoçya 1. Futbol Ligi ekiplerinden St. Mirren'de 7 kişinin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Belçika'da 3 yaşında bir kız çocuğunun virüs nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Almanya'da salgının yayılma riskini azaltmak amacıyla tüm havalimanlarında test merkezleri kurulacağı açıklandı.

Salgın sırasında ortam sismik gürültüsünün azalmasıyla Dünya'nın daha az titreştiği bildirildi.

Moldova Acil Durumlar Komisyonu, ülkede sağlık alanında 15 Mayıs'ta ilan edilen olağanüstü halin 31 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Naurızbay Taganulı, salgın tedbirleri nedeniyle bu sene Kurban Bayramı namazının kılınmayacağını bildirdi.

Özbekistan'da Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan kararnameyle, salgınla mücadelede yer alan bir grup sağlık çalışanı, çeşitli devlet nişanı ve madalyalarla ödüllendirildi.

Gürcistan'da yurt içi uçak seferleri yeniden başlarken, Gardabani bölgesinde Kharacalar köyü, Kovid-19 vakalarının tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı verilerine göre, salgının başladığı 4 Şubat'tan 18 Temmuz'a kadar Kanada havalimanlarına iniş ve kalkış yapan 200'ü iç ve 361'i de dış hat yolcu uçağı olmak üzere toplam 561 uçuşta virüs vakası saptandı.

Malezya hükümeti, ülkedeki vaka sayısının son bir haftada yükselmesi üzerine, yurt dışından ülkeye gelenlere karantina merkezlerinde iki hafta zorunlu kalma uygulamasını geri getirdi.

Vietnam, salgın önlemleri çerçevesinde yabani hayvanların ticaretinin ve tüketiminin yasaklandığını bildirdi.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) ve Kadınlar Tenis Birliği (WTA), bu yıl Çin'de yapılması planlanan tüm organizasyonlarının salgın nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Güney Kore'de salgın tedbirleri kapsamında alınan basketbol ve futbol müsabakalarının seyircisiz oynanması kararının kaldırılacağı bildirildi.

Afrika Kalkınma Bankasının (AfDB) G5 Sahel ülkelerine, salgınla mücadelede kullanılmak üzere yaklaşık 285 milyon dolar finansman sağlayacağı bildirildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti kabinesi, vaka sayısının artması nedeniyle okullarda eğitime yeniden ara verilmesi kararı aldı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da, salgın nedeniyle su ve elektrik faturalarının 3 ay daha devlet tarafından karşılanacağı açıklandı.

Ekonomik kriz ve yaptırımların baskısı altında kalan Beşşar Esed rejimi, salgını fırsata çevirme hedefiyle, yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarına 100 dolarlık virüs testini şart koştu.

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, salgın nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 4,5 ila 5,5 arasında küçüleceğini belirterek Rus ekonomisindeki toparlanmanın 1,5 yıldan uzun süreceğini söyledi.

Kurban Bayramı, İtalya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 10:11

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Son Dakika
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