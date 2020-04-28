Kovid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kovid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı - Son Dakika

Kovid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

6 saat önce

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 61 yaşındaki hasta, yoğun bakım ünitesinde 32 gün süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise alındı.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 61 yaşındaki hasta, yoğun bakım ünitesinde 32 gün süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışları arasında normal servise alındı.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney, hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ERÜ hastaneleri olarak pandemi çıktığından itibaren ciddi bir çalışma içerisine girdiklerini söyledi.

Hastanedeki üç katı pandemi kliniği olarak kullandıklarını belirten Güney, "Bu anlamda gerek dahili yoğun bakımımız gerek ameliyathanedeki anestezi yoğun bakımımız ve diğer cerrahi yoğun bakımlarımızı pandemi yoğun bakımı olarak hizmete aldık. Çok ciddi şekilde hastalarımızla ilgileniyoruz." dedi.

"Yoğun bakımda 17 gün solunum cihazına bağlı kaldı"

İç hastalıkları yoğun bakım ünitesinde hastanın tedavisini yapan doktorlardan Doç. Dr. Kürşat Gündoğan da 61 yaşındaki kadın hastanın 6 yıldır bilinen diyabeti ve hipertansiyonu olduğunu ifade etti.

Hastanın, yaklaşık bir ay önce ateş, titreme, nefes darlığı şikayetleri ile hastaneye geldiğini anlatan Gündoğan, şunları söyledi:

"Kovid-19 ön tanısı ile enfeksiyon hastalıkları servisine yatırdık. Takipleri sırasında kliniği çok kötü gitti. Aynı gün yoğun bakım ünitesine devraldık ve hastayı solunum cihazına bağladık. Hastaya, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun da önerdiği tüm antiviral tedavilere başladık. Yine hastaya aynı gün prompozisyonuna almak zorunda kaldık, kliniği çok ağır gitti. Bu şekilde solunun cihazında tam 17 gün hastamızı takip ettik. 17. günün sonunda solunum cihazından ayrıldı, diğer günlerde de tedavilerini tamamladık. Dün itibarıyla yoğun bakımının 32. gününde servise çıkardık. Bu kapıdan çok daha ağır hastaları servise çıkardık, taburcu ettik. 17 gün solunum cihazında kaldı, çok değişik tedaviler uyguladık, sonunda da başardık. Bu açıdan bir ilktir. Türkiye'de de oldukça nadir, bu şekilde uzun süre solunum cihazında kalıp sonra solunum cihazından ayrılıp servise devrolan hasta sayısı."

"Mezara gittim, geldim"

Yoğun bakımda 32 gün süren tedavisinin ardından sağlık çalışanlarının alkışlarıyla servise çıkarılan hasta H.K. de çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Çok sabrettim. Gittim diyordum ama Allahım bana bir güç verdi, sabır verdi. Şu an buradayım. 'Benim için artık bitmiştir' diye düşünüyordum. Rabb'ime inancım, kendime, aileme bağlılığım, hiç kimseyi kırmamam, üzmemem, buna bağlıyorum. Dün doğdum, o kadar mutluyum ki mezara gittim, geldim. Yani öldüm, geri geldim. Rabb'ime sonsuz şükürler olsun." diye konuştu.

Kovid-19 tedavisi gören 61 yaşındaki hasta 32 gün sonra yoğun bakımdan çıktı

Ahmet Güney, Gündoğan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.04.2020 04:00 Kaynak: AA


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