Kovid-19 tedbirleri denetimi - ADANA - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri denetimleri, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de de yapıldı.

Adana'daki denetimlerde Vali Süleyman Elban, beraberinde İl Emniyet Müdürü Doğan İnci ile Gürselpaşa Mahallesi'ndeki semt pazarında denetimlere katılarak, esnafı ve vatandaşları maske takmaları, sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyardı.

Vali Elban gazetecilere, kentte hemen her gün ekiplerin cadde, sokak, pazar, kafe gibi yerlerde denetimlerinin devam ettiğini kaydetti.

Kurallara uyma konusundaki hassasiyetin yüksek olmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Elban, gelecek dönemde başta okulların açılması olmak üzere birçok konuda sıkıntı yaşanmaması için tedbirlerin biraz daha arttırılması gerektiğini söyledi.

Diğer illerde alınan tedbirlerin çoğunun Adana'da da alındığını hatırlatan Elban, "65 yaşla ilgili günün belli saatlerinde sokağa çıkmaları diğer saatlerde çıkmamalarıyla ilgili kararımız ilk günden beri devam ediyor. Onun dışında da tedbirlerle ilgili arkadaşlarımızla sürekli değerlendirmemiz var. Risk ya da problem olan alanlar oluştukça ek tedbirler alınabilir. Şu an yeni bir tedbir yok ama değerlendirmelerle sürekli yeni konular gündeme gelebilir." diye konuştu.