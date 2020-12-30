Kovid-19'un bulaşmaması için "yılbaşında kalabalık ortamlardan" kaçının uyarısı - Son Dakika

Kovid-19'un bulaşmaması için "yılbaşında kalabalık ortamlardan" kaçının uyarısı

30.12.2020 10:27
Kovid-19'un bulaşmaması için

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla yılbaşında insanların kalabalık ortamlardan uzak durması tavsiyesinde bulundu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Gamze Varol, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasının engellenmesi amacıyla yılbaşında insanların kalabalık ortamlardan uzak durması tavsiyesinde bulundu.

Varol, AA muhabirine, tüm dünyanın Kovid-19 ile mücadele ettiğini, Türkiye'nin de bu mücadeleyi başarıyla sürdürdüğünü belirtti.

Kovid 19'unun bulaşma nedenleri arasında en önemlisinin komşu ve akraba ziyaretleri olduğuna dikkati çeken Varol, bu konuda herkesin dikkatli davranması ve tedbirlere uyması gerektiğinin altını çizdi.

Yılbaşında bazı vatandaşların akrabalarıyla zaman geçirmek isteyebileceğine işaret eden Varol, "Yılbaşı akşamı insanların 'bir şey olmaz' deyip kalabalık ortamlarda bulunmamaları gerekiyor. Yılbaşında küçük ailelerle daha sakin bir ortamda olalım. Bu, hepimizin geleceği için daha iyi olur." dedi.

Varol, herkesin kendi sağlığının yanı sıra başkalarının sağlığını da düşünmek zorunda olduğunu dile getirdi.

Vakaların artmasında taziye, mevlit ve bu tür kalabalık ortamların etkisinin olduğunun altını çizen Varol, "Salgının ilk başlarında ülkemizde hızlı yayılmasının nedeni, hacdan gelenlere gidilmesi, düğünler, insanların mevlitlere ve taziyelere katılması. Çünkü bu süreçlerde insanlar pandemi kurallarına uymadı." diye konuştu.

Varol, salgınla mücadelede herkesin biraz daha sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Geçen aylar pandeminin esas pikini yaşadığımız dönemlerdi. Son bir kaç haftadır vakalar azalmaya başladı. Kısıtlamalar vakaların azalmasında faydalı oldu. Hala evlerde teması kontrol altına alabilmiş değiliz. Mahalle içlerinde, apartmanlarda eş dost birbirine gidip geliyor. Vatandaşlar 'taziyeye veya geçmiş olsuna gitmezsem beni yanlış anlarlar' diye düşünüyor. Bu doğru değil. İnsanların bu iyi niyetli düşüncesi hasta edebiliyor, salgının artmasına neden oluyor. Vatandaşlardan ricamız bu ziyaretleri yapmamaları. Bu süreçte buna özen göstermeleri, kendilerini korumaları."

Varol, sağlıklı görünen kişilerin de virüs taşıyabileceğini, bu nedenle tedbirin hiç bir zaman elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

"Komşumdur, akrabamdır, hasta değil, bir şeyi yok diyoruz ama bizden çocuklara, komşulara veya komşulardan bize bulaşan salgın çığ gibi büyüyor." diyen Varol, şunları kaydetti:

"Evde de olabildiğince hijyen kurallarını uygulamak gerekiyor. Evde maskeli kalma süresini de uzatmalıyız. Evlerde de el yıkama ve maske konusu çok önemli. Dışarıdan gelince yakınımıza sarılıp öpmeyelim. Virüs yoğunluğu açısından riskli bir yerde çalışanlar eve gittiklerinde daha dikkatli olmalı. Gerekirse evde ortak kullanım alanlarında maske takmalı. Eve gelince eller yıkanmalı ve dışarıdan geldiğinde maske değiştirilmeli."

Namık Kemal Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tekirdağ, Yılbaşı, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kovid-19'un bulaşmaması için 'yılbaşında kalabalık ortamlardan' kaçının uyarısı - Son Dakika


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