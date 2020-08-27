Köy takımı Muratlıspor süper amatörde

Kütahya'nın Muratlıspor Kulübünün süper amatörde mücadele etmek için verdiği dilekçe kabul edildi.

Muratlıspor Kulübü Başkanı Mehmet Gün, yaptığı açıklamada, "Kurulduğumuz ilk yıl Domaniç 1. Amatör'de, hedefimiz Şampiyon olmaktı çok şükür namağlup şampiyon olduk. Biz bir köy takımıyız. Köyümüz Domaniç'in tek göç vermeyen çalışkan bir köy olmakla birlikte birlik ve beraberliğin parmakla gösterildiği bir köy. Düzenlenen Üzüm ve Bulamırralli Tahtalı Araba yarışları ile de ön plana çıkmış, her dini bayramlarda futbol turnuvaları, tiyatro ve diğer etkinlikleri ile birliği pekiştirmesini bilen bir köy olmuştur. 7'den 70'e tüm köylünün destekleri ile gençlerin önü açılmıştır. Gerek buğday desteği, gerek un desteği, gerek minik öğrencilerin harçlıkları ile maddi ve manevi destekleri ile ayakta kalmak için mücadele etmeye çalışmıştır. Bugüne kadar Domaniç esnafımız başta olmak üzere Belediyelerimiz ve Kaymakamlığımız 'da bize güvenini hiç kaybetmemiştir. Hedeflerimiz artık daha yüksek. Bir köy takımı neler yapabilir bunu göstermek istiyoruz ve bu yolda Pandemi nedeniyle vermiş olduğumuz dilekçe sonucu bir üst lige çıkmış bulunmaktayız. Bu süre içinde bizimle ilgilenen ASKF yönetimine ve bu süreçte bizimle beraber olan destekleyen herkese teşekkür ediyoruz. Domaniç'te Süper Amatör ligine çıkan ilk takım olan Muratlıspor'a hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA