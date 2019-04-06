Son Dakika Haberleri: Köyde 'Cıva' Paniği; İki Aileden 8 Kişi Tedaviye Alındı

Köyde 'Cıva' Paniği; İki Aileden 8 Kişi Tedaviye Alındı

1 saat önce

KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çocukların 3 ay önce bulup oynadığı cıva olduğu tahmin edilen madde nedeniyle 2 aileden 8 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Köyde 'Cıva' Paniği; İki Aileden 8 Kişi Tedaviye Alındı, System.String[]
KARS'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çocukların 3 ay önce bulup oynadığı cıva olduğu tahmin edilen madde nedeniyle 2 aileden 8 kişi, hastanede tedaviye alındı. AFAD ekipleri köyde inceleme yaptı. İki evde ve okul çevresinde yapılan dedektörlü taramada herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Mescitli köyünde yaşayan çocuklar, 3 ay önce bir kutu içerisinde madde buldu. Bununla bir süre oynayan çocuklar ve ailelerinde halsizlik, yorgunluk ve ağrı şikayeti ortaya çıktı. Sarıkamış ve Kars'taki hastaneye giden Demir ve Aygün ailelerine doktorlar bir teşhis koyamadı. Son olarak geçen hafta Erzurum'daki Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde getirilen Selahattin Demir ve 3 çocuğu ile Güven Aygün, eşi ve 2 çocuğu tedavi için hastaneye yatırıldı. Doktorların tetkikleri sonucu cıva olma ihtimaline karşı Erzurum'daki AFAD ekipleri Mescitli köyüne gönderildi. Köye gelen AFAD ekipleri, özel kıyafetleriyle okulda ve çocukların evlerinde inceleme yaptı. Dedekörlerle tarama yapılan aramada, herhangi bir bulguya cihazla rastlayamayan ekipler, vatandaşların tarifi üzerine köy içerisindeki alanda bir şişe buldu. Görsel olarak cıvaya benzeyen maddeye, tarama cihazı olumlu yanıt vermedi. Ekipler, bulunan maddenin içeriğinin tespiti için Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'ne teslim etti. Köydeki çocukların yaklaşık 3 ay önce okuldan çıktıkta sonra kutu içerisinde buldukları madde ile oynadıklarını ve evlerine götürdüklerini söyleyen köy muhtarı Murat Dönmez, "Çocukların ellerinde oynadıkları malzemenin ne olduğunu aileleri de anlamıyor. Daha sonra çocuklardan birinin anesi tehlikeli bir şey olabilir diye atıyor. Bir süre sonra iki ailede halsizlik ve yorgunluk sıkıntısı başlıyor. Kars ve Sarıkamış'taki doktorlar bir şey demedi. 6 gündür, 8 kişi Erzurum'da tedavi görüyor. Sağlık durumları iyi. AFAD ekipleri dün köyde inceleme yaptı" diye konuştu. - Kars

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:11 Kaynak: DHA

Erzurum, AFAD, Sarıkamış, Kars, Güncel
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