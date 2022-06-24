Köylerinde Su Olmayan Vatandaşlar İyi Partili Cesur'a Dert Yandı

Isparta'nın Bağıllı Köyü'nde vatandaşlar yaşadıkları su sorunu nedeniyle İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur'a dert yandı. Bir vatandaş, "Köyümüzde su yok. Her vatandaş kuyu kazdıracağız diye borçla, krediyle uğraşıyor. Sulama dekar başına bin TL" dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, Isparta'nın Gelendost ilçesinin Hacılar, Yaka, Avşar, Köke, Çaltı, Yenice, Madenli ve Bağıllı köylerini bu hafta gezdi. Cesur, Bağıllı Köyü'nde halkın su sorunu nedeniyle çok dertli olduğunu ve çok bunaldığını söyledi. Köy kıraathanesinde Cesur'a dert yanan vatandaşlar şunları söyledi:

"Bu köyde Süleyman Demirel'in ekmeğini yiyoruz. Köyümüzde su yok. Her vatandaş kuyu kazdıracağız diye borçla, krediyle uğraşıyor. Sulama dekar başına bin TL."

"Burada vatandaşların bütün dertlerinden birisi dekar başına sulama parasıdır. Dört tane üniversite mezunu torunum var. Ben onları emekli maaşıyla okuttum. Şu anda hepsi de boş. Akşama kadar 4-5 araba yıkarlarsa 50 lira para alıyorlar. Bugün Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeleri 5 maaş alıyor. Sistem değişecekse hep beraber değiştireceğiz."