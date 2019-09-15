Son Dakika Haberleri: Köylüler birlikte çalışarak kışa hazırlanıyor
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Köylüler birlikte çalışarak kışa hazırlanıyor

1 saat önce

Köylüler birlikte çalışarak kışa hazırlanıyorŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan vatandaşlar, işlerini yardımlaşarak tamamlıyor.

Köylüler birlikte çalışarak kışa hazırlanıyor

ŞIRNAK - Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde yaşayan vatandaşlar, işlerini yardımlaşarak tamamlıyor. Yıllardan beri geleneği sürdüren vatandaşlar kış hazırlıklarını da el ele vererek tamamlıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde vatandaşlar kış hazırlıklarını yardımlaşarak sürdürüyor. Köylüler her gün bir ailenin kışlık ihtiyaçlarını karşılıyor. Sabah saatlerinde bir araya gelen köylüler, kış aylarında hayvanlarını besleyebilmek için meşe yapraklarını kesip toplamaya başladı. Hayvanı olmayan köylülerin de katıldığı çalışmada hem ağaçlar budandı hem de toplanan yapraklar hayvanı olan köylüler arasında paylaşıldı.

Köylülerden Cahit Özdemir, yıllardan beri devam eden birbirlerine yardım etme geleneğini sürdürdüklerini söyledi. Özdemir, "Dedelerimizden kalan geleneği yaşatıyoruz. Tüm köylerde bu böyle, birinin biri işi olduğunda akşam ev ev dolaşıp yarın benim işim var biriniz yardıma gelin diyor. Sabah olduğunda daha güneş doğmadan o kişinin evinde toplanıyoruz. Ne iş yapılacaksa akşama kadar onun işini yapıyoruz. Bu hep böyle devam ediyor, bu gün meşe yapraklarını topluyoruz. Yarın başkasının başka işini yapacağız" dedi.

Köylüler birlikte çalışarak kışa hazırlanıyor

Beytüşşebap, Şırnak, Sabah, Yerel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:55 Kaynak: İHA
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