Koyununu ve köpeğini arayan çobanı dehşete düşüren görüntü

Doğada sürüden ayrılan koyununu ve sadık dostu gördüğü köpeğini günlerce arayan çoban, acı gerçekle bir içerik üreticisinin fotokapan görüntüleri sayesinde yüzleşti. Görüntüleri izleyen çoban, koyunu kurdun değil, kendi köpeğinin avlamaya çalıştığını görünce dehşete düştü.

KOYUN VE KÖPEK İÇİN SEFERBER OLDU

Merada hayvanlarını otlatan bir çoban, sürüden ayrılan koyununu ve aynı süreçte gözden kaybolan çoban köpeğini bulmak için bölgede arama çalışması başlattı. Köpeğinin koyunu korumak için peşinden gitmiş olabileceğini düşünen talihsiz çoban, günlerce çevrede iz sürdü.

GERÇEK FOTOKAPAN GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

Arama çalışmaları sürerken bölgeye yaban hayatını gözlemlemek amacıyla fotokapan yerleştiren bir içerik üreticisinin kayıtları incelendi. Cihaza yansıyan net görüntüleri izleyen çoban, hayatının en büyük şoklarından birini yaşadı. Kayıtlarda; çobanın "sürüyü emanet ettiği" köpeğin, kaçan koyunu korumak yerine onu avlamaya ve yemeye çalıştığı anlar anbean yer aldı.

"İŞ İŞTEN ÇOKTAN GEÇTİ"

Köpeğinin koyuna saldırdığı vahşi anları çaresizlik ve şaşkınlıkla izleyen çoban, koyunu için artık çok geç olduğunu anlayarak arama çalışmalarını sonlandırdı. Olay, "Besle kargayı oysun gözünü" deyimini akıllara getirirken, sosyal medyada paylaşılan fotokapan görüntüleri kısa sürede büyük ilgi gördü.