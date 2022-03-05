Kozan Belediye Başkanı Özgan'dan, "Bergen" filmi açıklaması - Son Dakika
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Kozan Belediye Başkanı Özgan'dan, "Bergen" filmi açıklaması

05.03.2022 14:57
Kozan Belediye Başkanı Özgan'dan, "Bergen" filmi açıklaması

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bergen" filminin belediyenin sinema salonunda gösterime gireceğinin duyurulduğu ancak sonrasında bu kararın iptal edildiği iddiasıyla ilgili, "eserin şiddet içerikli" olması nedeniyle gösterime alınmadığını belirtti.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Bergen" filminin belediyenin sinema salonunda gösterime gireceğinin duyurulduğu ancak sonrasında bu kararın iptal edildiği iddiasıyla ilgili, "eserin şiddet içerikli" olması nedeniyle gösterime alınmadığını belirtti.

Özgan, filmde hayatı anlatılan sanatçı Bergen'in boşandığı eşi Halis Serbes tarafından 1989 yılında öldürüldüğünün anımsatılması ve cezasının ardından ilçede yaşamını sürdüren Serbes'in filmin gösterimiyle ilgili kendisini arayıp aramadığının sorulması üzerine gazetecilere açıklamada bulundu.

Belediyenin salonunda gösterilecek sinema filmleri konusunda stratejilerinin olduğunu belirten Özgan, "Burada şiddet var. Ben bu şiddeti neden çocuklarıma anlattırayım? Biz vatanına, milletine, devletine sahip çıkılacak içerikli filmler istiyoruz. İsterse oradan milyonlar kazanayım, ben bunu istemem. 'Çevik kuvvet gelmiş', tamamen asparagas. Allah'tan başka kimseden korkmam. Olay budur, başka nedeni yoktur. Kimse bunun altında bir şey aramasın." dedi.

Özgan, Halis Serbes'in filmin gösterimiyle ilgili kendisini telefonla aramadığını sözlerine ekledi.

Sanatçı Bergen, 14 Ağustos 1989'u 15 Ağustos'a bağlayan gece Adana'nın Pozantı ilçesinde boşandığı eşi Serbes tarafından kurşunlanarak öldürülmüş, sanatçının cenazesi memleketi Mersin'de defnedilmişti.

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Kazım Özgan, Bergen, Kozan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kozan Belediye Başkanı Özgan'dan, 'Bergen' filmi açıklaması - Son Dakika


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