Kozmetik ithalatında "ihtisas gümrüğü" uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinin ithalatında "ihtisas gümrüğü" uygulanmasına karar verdi ve bu amaçla altı gümrük müdürlüğünü yetkilendirdi.

Ticaret Bakanlığı, kozmetik ürünlerinin ithalatında "ihtisas gümrüğü" uygulanmasına karar verdi ve bu amaçla altı gümrük müdürlüğünü yetkilendirdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Ticaret Bakanlığı'nın, kozmetik ürünlerinin serbest dolaşıma giriş işlemlerini gerçekleştirmeye yetkili gümrük müdürlüklerinin belirlenmesi amacıyla hazırlanan tebliğ yayımlandı. Tebliğde, "kozmetik ihtisas gümrüğü" uygulamasınan, " Tebliğde, "kozmetik ihtisas gümrüğü" uygulamasınan, " Avrupa Birliği menşeli olmayan, Ek-1'deki Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, aşağıda belirtilen gümrük müdürlüklerinden" yapılacağı belirtildi ve şu gümrük müdürlükleri yetkilendirildi: " Adana Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müdürlüğü, Dilovası Gümrük Müdürlüğü, Erenköy Gümrük Müdürlüğü, İzmir Gümrük Müdürlüğü, Muratbey Gümrük Müdürlüğü." Tebliğ'de, "Ancak; dahilde işleme izni veya dahilde işleme izin belgesi ile ithal edilen, yatırım teşvik belgesi kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen veya 4458 sayılı Kanunun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen, miktar ve kullanım alanı itibarıyla ticari nitelik arz etmeyen, tebliğ kapsamındaki eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri, geldiği yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilir" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Borsa son 3 ayın zirvesini gördü! En çok kazandıran gayrimenkul şirketleri oldu

Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar

7 kuruş birden düşen dolar 6,74'den işlem görüyor

Üç kamu bankasının başlattığı düşük faizli kredi paketine Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da dahil oldu

Son Dakika: ÇED raporuna onay çıkan yerli otomobil fabrikasının inşaatına başlanacak

Son dakika: EPDK: Akaryakıt fiyatları yüksek, şirketler indirim yapmazsa biz fiyatları makul seviyeye çekeriz

İGDAŞ'tan sonra şimdi de İSKİ! CHP'li meclis üyesi bile gelen faturaya isyan etti

Son Dakika: THY yurt dışı uçuşlarına 18 Haziran'da başlayacak

Normalleşme sürecinde kamuda alınacak tedbirler belirlendi! Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Parasını bankada unutanlar için süre uzatılıyor

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 380 liradan işlem görüyor

Evde bakım yardımı ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Güne düşüşle başlayan dolar 6,81'den işlem görüyor

Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor

Bursa'da hayvan sürüsü, 6 adet aracı ve villası olan bile 1.000 liralık yardıma başvurmuş