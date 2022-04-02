Kral Şakir, çocuklara geri dönüşümün önemini anlatacak (1) - Son Dakika

Kitapları ve filmleriyle milyonlarca çocuğa ulaşan yerli ve milli karakter Kral Şakir, beyaz perdede bu kez çocuklara atıkların geri dönüşümünü anlatacak.

ATO Congresium'da Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na katılan Kral Şakir'in çizeri, karikatürist ve yazar Varol Yaşaroğlu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in ilk başladığı tarihten itibaren, birçok bölümde geri dönüşüm, sürdürülebilir dünya gibi birçok mesajı çocuklara ilettiğini anlattı.

Kral Şakir'in uzun metrajlı ilk filminde Kovid-19 salgınını anlattıklarını, ikinci filminde ise "Temiz deniz, temiz dünya" mesajıyla yola çıktıklarını söyleyen Yaşaroğlu, "Üçüncü uzun metrajlı filmimiz 'Kral Şakir Geri Dönüşüm'de tamamıyla dünyanın kirlenmesi ve geri dönüşümün önemi hakkında çok önemli mesajlar veriyoruz." diye konuştu.

Filmin vizyon tarihine ilişkin bilgi veren Yaşaroğlu, "Mayıs ayının sonuna doğru film tamamıyla bitecek. Temmuz ya da eylülde izleyicilerle buluşacak. ya sinemada olacak ya da bir dijital platformda yayınlanacak. Çok önemli bir film geliyor." ifadelerini kullandı.

"Bir çocuk öğrenirse, bir çocuk değişirse dünya değişir"

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in atıkların geri dönüşümü konusunu ele almasının önemini şöyle anlattı:

"Bir çocuk öğrenirse, bir çocuk değişirse dünya değişir. Aslında bizim sloganımız bu. Çocuk nasıl öğrenir? Çocuk aslında eğlence ve oyun yöntemiyle öğreniyor. Bizim dizimizi izlediğinde, kitaplarımızı okuduğunda, filmlerimizi izlediğinde zaten direkt bir maceranın içine giriyor, bir hikayeleştirme var fakat bunu o kadar eğlenceli ve mizah yoluyla alıyor ki bunu çok kolay içselleştirebiliyor."

Vural Yaşaroğlu, filmin konusuna ilişkin şu bilgileri verdi:

"Uzun metraj filmimizde aslında geri dönüşüm kısmına odaklanıyoruz, geri dönüşümün önemini vurguluyoruz. Kral Şakir'de bilim insanı Mirket karakterimiz var. Karakterimiz bir geri dönüşüm aleti keşfediyor, film aslında biraz onunla alakalı. 'Çöpleri geri dönüştürmeliyiz.' diyor ama filmin içerisinde bir şekilde bu bilim insanını dinlemiyorlar. 'Biz bu çöpleri alacağız, galaksiye yollayacağız.' diyorlar. Galaksiye yolladıklarında ise uzaylılar intikam almak için geliyorlar, 'Galaksiyi kirlettiniz.' diyorlar. Böyle çok eğlenceli bir macera var. İzleyici izlerken 'Çok heyecanlı, sonunda ne olacak?' derken alttan birçok mesajı da alacak, zaten amacımız bu."

Dünyada eğitim ve öğretim konusunda üzerinde durulması gereken en önemli noktanın "eğlenerek öğrenme" olduğunu dile getiren Yaşaroğlu, "Bir çocuk gerçekten kahkahalarla güldüğü bir şeyde bilinçaltında mutlaka o çevre bilincini oluşturuyor kafasında, öyle düşünüyorum." dedi.

Kral Şakir, UNDP projesine dahil oldu

Yaşaroğlu, Kral Şakir'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) eşitsizlik ve iklim değişikliği ile mücadele projesine dahil edildiğini belirtti.

UNDP'nin daha önce dünyada Angry Birds ve Şirinler ile proje yaptığını ve ilk defa dünyada Türk içeriği olarak Kral Şakir'i seçtiklerini anlatan Yaşaroğlu, "Bu bizim için gerçekten gurur kaynağı. Biz onlarla bir küresel amaç takvimi hazırladık, sürdürülebilirlik konusunda. Bu 17 sayfadan oluşan hatta kapakla birlikte 18 sayfadan oluşan bir takvim." dedi.

2022 yılı takviminin kapağında Kral Şakir Geri Dönüşüm filminin afişi olduğunu anlatan Yaşaroğlu, takvimde suda yaşam, karada yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinden tutun da iklim eylemine kadar birçok küresel amacın yer aldığını söyledi.

Her küresel amaca ilişkin Kral Şakir'in bir karikatürünün o sayfayı süslediğini anlatan Yaşaroğlu, şunları kaydetti:

"Mesela birinci sayfaya bakıyorlar iklim eylemi ile ilgili Kral Şakir dizisinden bir bölüm var. Onu karikatürize edip o takvime koyduk, ama bazı sayfalarda da barkod var. O barkodu okuttuklarında çocuklar cep telefonuyla ilgili video yönleniyor. BM çok şaşırdı, 'Şu anda biz hangi küresel amacımızı size söylesek aslında siz bunu zaten 2016'dan beri bütün dizileriniz ve filmleriniz de küresel amaca ilişkin birçok mesajı vermişsiniz. Yani aslında hazır bir malzemeyi biz aslında takvime taşıdık.' dediler. Yani aslında bu konuda ne kadar önemli çalışmalar yaptığımızın onlar da farkına vardı. Çok güzel bir çalışma oldu. 2022 takvimini UNDP'nin internet sitesinden çocuklar PDF olarak indirdiler. Bazı çocuklara da takvimler fiziki olarak armağan edildi."

Kral Şakir, 5 milyon okuyucuya ulaştı

Varol Yaşaroğlu, Kral Şakir'in 10 normal ciltli, 20 de ilk okuma kitabı olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bu kitaplar da 5 milyon okuyucuya ulaştı. Yani şu anda Türkiye'nin en çok satan çocuk kitabı unvanını kazandık. Bu anlamda çocuklara ulaşmamız gerçekten çok çok önemli. Yani bir çocuğa ulaştığınızda zaten ebeveynlerine de ulaşıyorsunuz. Kral Şakir'in çok önemli bir özelliği de şu, yüksek, orta, düşük sosyo ekonomik grupların hepsine birden hitap ediyor ve gerçekten de dünyada herhalde bir ilk, bir çizgi film ilk defa hedef kitle açısından kız, erkek eşit hedef kitleye sahip ve bu dünyada herhangi bir çizgi filme nasip olan bir şey değil."

Kral Şakir, tanınmış marka ilan edildi

Kral Şakir'in çocuklara mesaj vermek için kitap, dizi ve filmler dışında çok değişik çalışmalar yaptığını da anlatan Yaşaroğlu, Başkent'te bir alışveriş merkezinde Kral Şakir Macera Dünyası diye bir tema park açtıklarını ve burada sürdürülebilir dünya konusunda çocuklara mesajlar verildiğini anlattı.

Yaşaroğlu, İstanbul'da kurulacak tema parkta da tamamen geri dönüşüm üzerine maceraların yer alacağını söyledi.

Bütün çocukların Kral Şakir'i tanıdığını, bu konuda da yakın zamanda Türkiye'de tanınmış marka ilan edildiğini anlatan Yaşaroğlu, "Bu anlamda da gerçekten bizim sorumluluğumuz çok büyük. Bir Kızılderili atasözü var 'Biz bu dünyayı atalarımızdan miras almadık, çocuklarımızdan ödünç aldık.' diyorlar ve bu anlamda onlara karşı gerçekten sorumluyuz ve bence yetişkinler olarak biz dünyayı çok kötü bir yer haline getirdik. Benim umudum çocuklarda eğer onlar öğrenirlerse dünyayı çok daha güzel bir yer haline getirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

23 ülkede, 8 ayrı dilde yayımlanıyor.

Kral Şakir'in sadece Türkiye'de değil yurt dışında da sevildiğini anlatan Yaşaroğlu, şu bilgileri verdi:

"Kral Şakir şu anda 23 ülkede MENA bölgesinde, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da yayınlanıyor. 8 ayrı dilde yayınlıyoruz. Yakın zamanda Latin Amerika'da, Avrupa'da, Amerika'da böyle 46 ülke daha gündemde. Bir Türk markası bu topraklardan çıkıp bizim geleneklerimizi, göreneklerimizi, aile yapımızı, mizahımızı dünyaya tanıtmak üzerine de yola çıktı. Umarım iklim eylemi, çevre bilinci konusundaki mesajlarımızı da dünyaya verebiliriz."