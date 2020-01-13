Kraliyet ailesi Prens Harry krizine çözüm için "zirvede" bir araya gelecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kraliyet ailesi Prens Harry krizine çözüm için 'zirvede' bir araya gelecek - Son Dakika

Kraliyet ailesi Prens Harry krizine çözüm için "zirvede" bir araya gelecek

6 saat önce

İngiliz kraliyet ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını duyurmasıyla başlayan krizi çözmek için Kraliçe 2. Elizabeth'in riyasetinde toplanacak.

Kraliyet ailesi Prens Harry krizine çözüm için

İngiliz kraliyet ailesi Prens Harry ile eşi Meghan Markle'ın unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını duyurmasıyla başlayan krizi çözmek için Kraliçe 2. Elizabeth'in riyasetinde toplanacak.

Ülkenin kuzey doğusundaki Norfolk'un Sandringham köyünde yapılacak toplantıda, Harry - Meghan çiftinin "gelecekteki rollerinin" belirleneceğini belirtiliyor.

Kraliçe 2. Elizabeth'in başkanlık edeceği toplantıya Veliaht Prens Charles, tahtın sonraki varisi Prens William başta olmak üzere ailenin önemli üyeleri katılacak. Prens Harry toplantıya bizzat katılırken, Meghan Markle'ın oğluyla bulunduğu Kanada'dan telefonla bağlanması bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre çiftin aldığı kararı kendisinden izin almadan kamuoyuyla paylaşmasına kızgın olan Kraliçe, baş gösteren krizin monarşiye zarar vermesini önlemek için birkaç gün içinde çözüm üretmek istiyor.

Kraliçe'nin bir endişesinin de çifte aldıkları kararı uygulama izni verilmemesi durumunda, Prens Harry'nin veya eşinin basına vereceği bir röportajla kraliyet ailesine darbe vurması olarak gösteriliyor. Çiftin böyle bir röportajda aileyi ırkçılıkla suçlayabileceği iddia ediliyor.

Toplantı manşetlerde

Kraliyet alesinin toplantısı bugün İngiliz gazetelerinin çoğunun da manşetine taşındı.

The Sun toplantı için "Kraliyet pembe dizisi" başlığını atarken, Daily Mirror'ın başlığı " Saray, Meghan'ın röportajla her şeyi anlatmasında korkuyor." oldu.

Daily Express gazetesi Kraliçe'nin toplantıda Harry'e "özgürlüğün gerçek maliyetini gösterceğini" savunurken, Daily Mail "O kadar hızlı değil Harry!" manşetiyle çıktı.

Öte yandan bu yıl 94 yaşına basacak olan 2. Elizabeth dün, Sandringham köyünde pazar ayinine giderken ilk kez işitme cihazıyla fotoğraflandı.

Harry ve Meghan çifti geçen hafta sosyal medyada yaptıkları açıklamayla kraliyet unvanlarını ve görevlerini bırakacaklarını, mali olarak bağımsız olmak istediklerini ve zamanlarının bir kısmını Kuzey Amerika'da bir kısmını ise İngiltere'de geçireceklerini duyurmuştu.

Çift geçen yıl haklarında yapılan haberler nedeniyle bazı İngiliz gazeteleriyle mahkemelik olmuştu. Harry sosyal medyadan yaptığı açıklamada, basının kendilerine muamelesinin annesi Prenses Diana'ya yapılan muameleye benzediğini ileri sürmüştü.

Tartışmalı gelin

Prens Harry ve Meghan Markle, geçen yıl başkent Londra'nın batısındaki Windsor Kalesi'nin tarihi ibadethanesi St. George Chapel'da görkemli bir törenle evlenmişti.?

Kraliçe, torunu Harry'e Sussex Düklüğünü vermiş, böylece Meghan da Sussex Düşesliğine gelmişti.

Kraliyet ailesine dahil olmadan önce aktrislik kariyeri bulunan, ABD vatandaşı olan ve ailesinin kökleri Afrika'ya dayanan Markle, İngiliz monarşisi için ilk niteliğinde pek çok özelliği bir arada taşımasıyla tartışma konusu olmuştu.

Veliaht Prens Charles ile Prenses Diana'nın ikinci çocuğu olan Harry, tahtın altıncı sıradaki varisi konumunda bulunuyor.??

Prens Harry'nin annesi Diana, İngiliz bulvar basınının sürekli takibi altında geçirdiği hayatını, 31 Ağustos 1997'de Paris'te 36 yaşındayken paparazilerin takibi sırasında bir tünelde geçirdiği trafik kazasında kaybetmişti.

Prens William, Prens Charles, Meghan Markle, Prens Harry, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:28 Kaynak: AA
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