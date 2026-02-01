Kredi Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika
Kredi Dolandırıcıları Tutuklandı

Kredi Dolandırıcıları Tutuklandı
01.02.2026 10:19
Adana'da kredi limitlerini yükseltme vaadiyle dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı.

ADANA'da maddi zorluklar yaşayan kişilerin kredi limitlerini yükseltme vaadiyle dolandırıcılık yapan Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ. (37) gözaltına alınıp, tutuklandı.

Özkan K. ve Mehmet Ali İ., maddi sorunlar yaşayan Karani G. (31) ile bir süre önce arkadaş ortamında tanıştı. Bankalarda olan tanıdıkları sayesinde kredi puanını yükseltip, yüksek limitli kredi kartı çıkarabileceklerini söyleyen Özkan K. ve Mehmet Ali İ., Karani G.'nin güvenini kazandı. Karani G., mevcut kredi kartlarını ve kimlik bilgilerini bu kişilere verdi. Mobil bankacılık üzerinden kart limitlerini toplamda 2,5 milyon liraya yükselten Özkan K. ve Mehmet Ali İ., anlaşmalı oldukları işletmeler üzerinden hayali satışlar yaparak, 2 kredi kartından 1 milyon 540 bin lira harcama gerçekleştirip, 300 bin lira nakit avans çekti. Dolandırıldığını anlayan Karani G., polise başvurdu.

İhbar üzerine harekete geçen Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi dolandırdığını belirledi. Ekipler, 2 şüphelinin güven kazanmak amacıyla günübirlik ofis kiralayarak mağdurlarla burada görüştüğünü tespit etti. Ekipler, belirlenen adreslere yaptığı baskınlarda Özkan K. ve Mehmet Ali İ.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son Dakika Yerel Kredi Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kredi Dolandırıcıları Tutuklandı
