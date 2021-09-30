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Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız - Son Dakika

Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız

30.09.2021 15:22

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, görüşmenin oldukça olumlu geçtiğini dile getirerek, uzlaşmacı çözümlerin önemini vurguladı. Havacılık alanında planlanan Türk-Rus iş birliğinden de bahseden Peskov, barışçıl atom enerjisine de vurgu yaptı. Erdoğan da yaptığı açıklamada söz konusu görüşmenin çok olumlu geçtiğinin sinyalini vermişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Peskov, iki liderin dünkü görüşmesinde, Suriye'nin İdlib bölgesine ilişkin konunun gündeme geldiğini belirterek, bölge ile ilgili anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yapıldığını ve anlaşmalara olan bağlılıkların teyit edildiğini belirtti.

UZLAŞMACI ÇÖZÜMLERE DİKKAT ÇEKTİ

Her iki liderin Suriye konusunda detaylı görüş alışverişinde bulunduğunu kaydeden Peskov, Afganistan, Libya ve Karabağ meselesinin görüşüldüğünü aktardı. Peskov, "Rus tarafı, tarafların sınırların belirlenmesi ve ulaşım altyapısının geliştirilmesi konularında uzlaşmacı çözümler araması gerektiğini vurguladı." ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ZAMANINDA UYGULANDI"

Putin ve Erdoğan'ın doğal gaz ile ilgili çalışmaları ve sevkiyat konusunu müzakere ettiğini bildiren Peskov, "Putin, Türk yönetiminin TürkAkım projesi konusunda zamanında alınan etkili kararlarını çok takdir etti. Kararlar hızlı alındı, her şey zamanında, çok hızlı şekilde uygulandı." dedi. Peskov, Avrupa'daki doğal gaz ve enerji piyasasında fiyatların arttığı bir dönemde Türkiye'nin mevcut tüm altyapısı ile bu tür ani değişikliklere karşı kendini emniyetli hissettiğini dile getirdi.

HAVACILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ

Askeri teknik iş birliğinin sürdürülmesi ve S-400 hava savunma füze sistemleri ile ilgili temasların genişletilmesi konusunun iki liderin gündeminde olduğunu kaydeden Peskov, "S-400'ün bazı parçalarının Türkiye'de üretilmesi ihtimali görüşüldü." dedi. ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardığını hatırlatan Peskov, Türkiye ile Rusya arasında havacılık alanında iş birliğinin gündeme geldiğini aktardı.

BARIŞÇIL ATOM ENERJİSİ

Peskov sözlerini, "Putin ve Erdoğan, iki ülkenin gündeminde olan büyük projeleri de ele aldı. Öncelikle, Akkuyu Nükleer Santrali'nin ilk ünite inşasının sürdürülmesi ve sonlandırılması konusu görüşüldü. Yeni ünitelerin inşası ve Türkiye'de gelişmekte olan barışçıl atom enerjisi sektöründeki iş birliğimiz açısından genel olarak yapılması gerekenler hakkında konuşuldu" ifadeleriyle sürdürdü.

KORONA AŞISININ GEREKİLİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

Dmitriy Peskov, iki liderin uzay alanında iş birliği ve "Türk kozmonot hazırlığı" konusuna da değindiğini, konuyu Putin'in açtığını dile getirdi. Ayrıca Peskov, Erdoğan ve Putin arasında yeni tip koronavirüse karşı aşı konusunun da müzakere edildiğini, her iki liderin aşılama ve aşılanmanın gerekliliğine vurgu yaptığını söyledi.

Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız

Dmitriy Peskov, Vladimir Putin, Kremlin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kremlin'den Putin-Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama: Oldukça olumlu geçti, iş birliği içinde olacağız - Son Dakika
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