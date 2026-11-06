Kripto platformlarında çok varlıklı dönem: Hacim artıyor, likidite ve güvenlik sınavı sürüyor - Son Dakika
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Kripto platformlarında çok varlıklı dönem: Hacim artıyor, likidite ve güvenlik sınavı sürüyor

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Kripto platformlarında çok varlıklı dönem: Hacim artıyor, likidite ve güvenlik sınavı sürüyor
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Kripto para platformları hisse senedi, emtia ve endeks gibi geleneksel finans ürünlerini de aynı çatı altında sunmaya devam ediyor. Üçüncü çeyrek verileri işlem hacimlerinin arttığını gösterirken, Eylül sonunda yaşanan güvenlik olayı likidite ve rezerv şeffaflığını yeniden gündemin merkezine taşıdı.

Kripto platformları artık yalnızca dijital varlık işlemlerine odaklanmıyor. Tokenize hisseler, emtia ve endeks ürünleri aynı işlem altyapısı içinde sunuluyor. Bu değişim, piyasa katılımcılarının sermayelerini farklı varlık sınıfları arasında yönetme biçimini de değiştiriyor.

Bitget’in 2 Kasım’da yayımladığı üçüncü çeyrek şeffaflık raporuna göre platformun Temmuz- Eylül dönemindeki toplam işlem hacmi 1,86 trilyon dolara ulaştı. Kripto türev işlemlerinin hacmi yüzde 31,5 artışla 409,19 milyar dolar oldu, spot işlem hacmi ise yüzde 65,7 arttı. Raporda geleneksel finans kategorisindeki CFD işlemlerinin hacmi 376,32 milyar dolar olarak açıklandı. CFD’ler yüksek kaldıraçla işlem gören ve yatırılan tutarın üzerinde kayıp riski taşıyabilen ürünler arasında yer alıyor.

Şirket, bu dönemde 100'den fazla tokenize ABD hissesi dahil 370'i aşkın varlığı ortak teminat yapısında kullanmaya imkân tanıyan Birleşik Hesap altyapısını da genişletti.

Bitget CEO’su Gracy Chen, farklı varlık sınıflarını tek platformda birleştirme hedeflerini “Evrensel Borsa” vizyonu olarak tanımladı.

Halka arzlar da tokenizasyon gündeminde

Yapay zekâ şirketlerine yönelik yatırımcı ilgisi, halka arz süreçlerini de kripto piyasalarının gündemine taşıdı. Anthropic, 26 Ekim’de ABD Sermaye Piyasası Kurulu’na (SEC) halka arz başvurusu yaptı; nihai değerleme ve fiyat aralığı henüz açıklanmadı.

Bazı kripto platformları, halka arz edilecek şirketlerin hisselerine ekonomik olarak bağlı tokenlar sunmaya başladı. Ancak bu ürünler ilgili şirketler tarafından onaylanmış ya da desteklenmiş değil. Bu tokenları edinenler şirketin pay sahibi olmuyor ve oy hakkı elde etmiyor. Hakların kapsamı, saklama düzenlemeleri ve tokenın hukuki niteliği ilgili sözleşmelere ve yasal çerçeveye göre değişiyor; tahsis garantisi de bulunmuyor.

Likidite iddiaları ve ölçüm farkları

Farklı varlıkların aynı altyapıda sunulması, tek başına yeterli piyasa derinliği anlamına gelmiyor. Şirketin raporda aktardığı bağımsız değerlendirmelere göre TokenInsight, dokuz borsa arasında BTC ve ETH vadeli işlem derinliğinde Bitget’i ilk sırada gösterdi. DeFiLlama ise beş piyasayı kapsayan tokenize hisse analizinde 0,83 baz puanlık medyan alış-satış makası raporladı. Ancak bu ölçümler farklı piyasa kapsamlarına ve yöntemlere dayanıyor; platformlar arası doğrudan karşılaştırma için tek başına yeterli değil.

Güvenlik olayının ardından

Rapor, 24 Eylül’de sıcak ve ılık cüzdanları etkileyen güvenlik olayının ardından yayımlanan ilk çeyrek raporu olması nedeniyle de dikkat çekiyor. Şirket, bağımsız inceleme için Mandiant ve SlowMist ile çalıştığını, Kullanıcı Koruma Fonu’nun 30 Eylül itibarıyla 300 milyon doların üzerine çıkarıldığını ve rezerv kanıtı oranının yüzde 110'un üzerinde tutulduğunu açıkladı.

Chen, “Kullanıcılarımızı korumak en büyük önceliğimiz olmaya devam etmeli” dedi.

Bu veriler şirketin kendi açıklamalarına dayanıyor. Rezerv kanıtı raporları belirli bir andaki varlık-yükümlülük ilişkisini gösteriyor; bağımsız tam denetim ya da siber güvenlik garantisi anlamına gelmiyor.

Büyüme, riskleri ortadan kaldırmıyor

İşlem hacmindeki artış ve yeni ürünler, bu modellerin risklerini ortadan kaldırmıyor. Farklı varlıkların aynı hesapta teminat olarak kullanılması, piyasa dalgalanmalarında tasfiye riskini artırabiliyor. Tokenize varlıklarda ve halka arz bağlantılı ürünlerde ise dayanak varlıkla hukuki ilişkinin niteliği, saklama düzenlemeleri ve yerel mevzuat belirleyici olmaya devam ediyor.

*Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto varlıklar, CFD’ler ve tokenize ürünler yüksek risk içerir.

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