Kripto platformlarında güvenlik sonrası dönem: Hizmetlerin kademeli dönüşü ve risk yönetimi yeniden gündemde

24 Eylül’de Bitget’in borsa altyapısında tespit edilen güvenlik olayının ardından para çekme işlemleri geçici olarak durduruldu. Şirketin açıklamasına göre, olay belirli sıcak ve ılık cüzdan altyapısını etkilerken, soğuk cüzdanlar ve kullanıcı hesap bakiyeleri etkilenmedi. Şirket tarafından yapılan son açıklamalarda, olayın finansal etkisinin yaklaşık 387,5 milyon dolar olarak hesaplandığı ve ilk tahminin daha kapsamlı işlem sınıflandırması sonrasında güncellendiği belirtildi.

Bu gelişmelerin ardından tartışma, yalnızca saldırının kendisinden ziyade kripto platformlarında olay sonrası güvenlik doğrulamasının nasıl yürütüldüğü ve hizmetlerin hangi koşullarda yeniden başlatıldığı konusuna kayıyor.

Para çekme işlemlerinde kademeli dönüş

Güvenlik olaylarının ardından para çekme hizmetlerinin geçici olarak durdurulması, platformların işlem altyapısındaki kontrolleri yeniden değerlendirmesine olanak sağlayan bir uygulama olarak öne çıkıyor. Bitget, 24 Eylül'deki olayın ardından para çekme işlemlerini geçici olarak durdurduğunu ve ilgili altyapı üzerinde ek güvenlik kontrolleri gerçekleştirdiğini açıkladı.

Şirketin açıkladığı plana göre para çekme işlemleri 28 Eylül'de Bitcoin ile yeniden başlatıldı. Ethereum işlemleri 29 Eylül'de, USDT işlemleri 30 Eylül'de ve diğer desteklenen varlıklar ile itibari para ve P2P hizmetlerinin 2 Ekim'de yeniden devreye alınması planlandı. Kademeli yapı, farklı varlık ve ağlar için gerekli kontrollerin ayrı ayrı tamamlanmasına dayandırılıyor.

30 Eylül itibarıyla Bitcoin, Ethereum ve USDT çekimlerinin yeniden açıldığına ilişkin güncellemeler yayımlanırken, kalan hizmetlerin de açıklanan takvim doğrultusunda yeniden devreye alınması bekleniyor.

Bu yaklaşım, güvenlik olaylarının ardından hizmetlerin bir anda tamamen açılması yerine, altyapının farklı bölümlerinin aşamalı şekilde kontrol edilerek yeniden kullanılmasının önemini gösteriyor.

Saldırı yolu ve üçüncü taraf güvenlik ürünleri yeniden değerlendiriliyor

Olay sonrasında yalnızca mevcut açığın giderilmesi değil, saldırının hangi aşamalardan geçerek gerçekleştiğinin anlaşılması da önem taşıyor.

Bitget'in mevcut açıklamasına göre saldırgan, üçüncü taraf bir güvenlik ürünündeki bir açıktan yararlanarak yüksek seviyeli dahili erişim bilgilerine ulaştı ve bu erişimi cüzdan sistemine sahte para çekme komutları göndermek için kullandı. Şirket, saldırı yolunun ve ilgili açığın tespit edilerek giderildiğini; özel anahtarların ele geçirilmediğini ve soğuk cüzdanların etkilenmediğini belirtiyor. Bununla birlikte, olayın adli incelemesi ve varlıkların izlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bitget ayrıca Mandiant ve SlowMist'in bağımsız adli inceleme sürecine destek verdiğini açıkladı. Çalışmaların kapsamında saldırı yöntemlerinin incelenmesi, olayın kontrol altına alınmasına ilişkin kontrollerin doğrulanması ve etkilenen varlıkların izlenmesi bulunuyor. Şirket, soruşturmanın tamamlanmasının ardından üçüncü taraf bir rapor paylaşılacağını belirtiyor.

Bu süreç, kripto platformlarının güvenlik mimarisinde yalnızca cüzdanların veya özel anahtarların korunmasının değil, üçüncü taraf yazılımlar, erişim yetkileri, işlem doğrulama mekanizmaları ve olağan dışı hareketlerin tespiti gibi birbirine bağlı katmanların da değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koyuyor.

Bitget de olay sonrasında üçüncü taraf güvenlik ürünlerinin değerlendirilmesi ve kullanımı, dahili erişim kontrolleri, para çekme doğrulama süreçleri ve olağan dışı işlem tespit mekanizmalarını yeniden gözden geçireceğini açıkladı.

Rezervler ve ek koruma mekanizmaları yeniden gündemde

Güvenlik olaylarının ardından bir diğer önemli konu ise platformların kullanıcı varlıklarına ilişkin rezerv yapısı ve olası olağanüstü durumlarda kullanılan ek finansal mekanizmalar oluyor.

Bitget, 24 Eylül'deki olayın finansal etkisinin Protection Fund kapsamında karşılanacağını açıkladı. Şirketin 30 Eylül tarihli açıklamasına göre fon, olay sonrasında yeniden 300 milyon doların üzerine çıkarıldı. Protection Fund'ın kullanıcı bakiyelerini destekleyen rezervlerden ayrı bir mekanizma olduğu; Proof of Reserves'in ise belirli kullanıcı varlıklarına karşı platformda tutulan rezervlerin görünürlüğünü sağladığı belirtiliyor.

Bu iki mekanizmanın farklı amaçlara sahip olması, rezerv şeffaflığı ile olağanüstü durumlara yönelik finansal koruma mekanizmalarının aynı kavram olarak değerlendirilmemesi gerektiğini de gösteriyor.

Şirketin son Proof of Reserves açıklamasında, kapsama alınan 19 varlığın tamamında rezerv oranlarının yüzde 100 seviyesinin üzerinde olduğu belirtildi. Bu veriler, Protection Fund'dan bağımsız olarak kullanıcı varlıklarına karşı tutulan rezervlerin görünümünü ortaya koyuyor.

Bununla birlikte, rezervlerin bulunması tek başına bir platformun gelecekte benzer bir güvenlik olayı yaşamayacağı anlamına gelmiyor. Güvenlik mimarisi, erişim kontrolleri, üçüncü taraf bağımlılıkları, işlem doğrulama sistemleri ve olaylara müdahale süreçleri birlikte değerlendirilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Olay sonrası süreç, güvenlik yaklaşımının yeni test alanı

24 Eylül'deki olayın ardından Bitget açısından süreç yalnızca para çekme işlemlerinin yeniden açılmasıyla sınırlı değil. Şirketin açıklamalarına göre soruşturma, varlıkların izlenmesi ve geri kazanım çalışmaları devam ederken, güvenlik kontrollerinin de olaydan elde edilen bulgular doğrultusunda yeniden değerlendirilmesi planlanıyor.

Kripto piyasasının büyümesiyle birlikte işlem altyapıları da daha fazla üçüncü taraf sistem, farklı blockchain ağları ve çeşitli finansal ürünlerle bağlantılı hale geliyor. Bu durum güvenlik yaklaşımının yalnızca tek bir sistemin korunmasından ziyade, birbirine bağlı altyapının tamamının düzenli olarak değerlendirilmesini gerekli kılıyor.

Bu dönemde platformların güvenlik olaylarına nasıl müdahale ettiği; hizmetlerin hangi aşamalarla yeniden açıldığı, bağımsız incelemelerin nasıl yürütüldüğü, rezerv bilgilerinin ne ölçüde şeffaf şekilde paylaşıldığı ve tespit edilen zafiyetlerin nasıl ele alındığı üzerinden değerlendiriliyor.

Bitget'in son olay sonrasındaki süreci de bu daha geniş çerçevede ilerliyor. Para çekme işlemlerinin kademeli olarak yeniden açılması, bağımsız siber güvenlik şirketleriyle yürütülen inceleme ve varlık takip çalışmaları ile rezerv ve Protection Fund bilgilerinin güncellenmesi, olay sonrasında atılan başlıca adımlar arasında yer alıyor. Soruşturmanın nihai sonuçları ve teknik bulgular ise henüz tamamlanmış değil.

Bitget Alliance Programı ile kullanıcılara yönelik ek destek adımları

Olayın ardından Bitget, güvenlik ve hizmetlerin yeniden başlatılmasına yönelik çalışmaların yanı sıra kullanıcı tarafındaki süreci desteklemeye yönelik bazı ek uygulamalar da duyurdu. Bunlardan biri olan Alliance Program kapsamında, belirli koşulları karşılayan kullanıcılar için platformun uygun işlem ücretlerinden oluşturulan bir ödül havuzunun dağıtılması planlandı.

28 Eylül–26 Ekim tarihleri arasında yürütülmesi planlanan programda, uygun kullanıcılar için ödüllerin işlem aktivitesi ve platformda tutulan varlıklar gibi kriterler üzerinden hesaplanacağı açıklandı. Şirket ayrıca belirli VIP kullanıcılar için mevcut seviyelerini korumaya yönelik geçici destekler sunacağını belirtti.

Bu uygulamalar, güvenlik olayının ardından teknik ve operasyonel adımların yanı sıra kullanıcılarla iletişim ve destek süreçlerinin de yeniden düzenlendiğini gösteriyor. Programın kendisi ise güvenlik önlemlerinden ayrı bir kullanıcı destek uygulaması olarak konumlandırılıyor.

Bu içerik genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Kripto varlık piyasaları fiyat oynaklığı, likidite, karşı taraf, operasyonel ve siber güvenlik riskleri içerebilir. Güvenlik olaylarına ilişkin bilgiler, devam eden incelemeler kapsamında yeni bulgular doğrultusunda güncellenebilir.