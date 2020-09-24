KSO Başkanı Zeytinoğlu'ndan kapasite kullanım oranı değerlendirmesi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, kapasite kullanım oranında, hem Türkiye geneli hem Kocaeli'de aylık bazda mayıs ayında başlayan toparlanmanın eylülde de devam ettiğini memnuniyetle gördüklerini bildirdi.

Zeytinoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, eylül ayı kapasite kullanım oranına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kapasite kullanım oranlarında aylık bazdaki artışların eylülde de devam ettiğine işaret eden Zeytinoğlu, şunları kaydetti:

"Kapasite kullanım oranlarında, hem Türkiye geneli hem Kocaeli'de aylık bazda mayıs ayında başlayan toparlanmanın eylülde de devam ettiğini memnuniyetle görüyoruz. Aylık bazdaki artışlar Türkiye genelinde 1,3 puan, ilimizde ise 1,1 puan oldu. Bu ay yaptığımız araştırmada firmalarımızın yüzde 45'i kapasite kullanımlarının geçen aya göre artığını bildirdi. Eylülde duruşta olduğunu söyleyen firma sayısı sadece 3."

Zeytinoğlu, Kocaeli kapasite kullanımlarındaki aylık artışta otomotiv sektörünün etkisine değinerek, "İlimizde gerçekleşen bu artışta, ihracatımızın da yarısını gerçekleştirdiğimiz otomotiv sektöründeki duruşların eylül ayında sona ermesinin etkisi olduğunu görüyoruz. Eylül ayında otomotiv sektörünün kapasite kullanım oranı yüzde 76,5 seviyesine yükseldi. Bunun yanında kimya, plastik ve kauçuk sektörlerinde de kapasite kullanım oranları genel ortalamanın üzerinde gerçekleşti." ifadelelerini kullandı.

Kocaeli'deki firmaların iç ve dış piyasadaki gelecek dönem beklentilerinden de bahseden Zeytinoğlu, "Eylül ayı anketine yanıt veren firmaların yüzde 22'si ekim ayında iç siparişlerinin artığını, yüzde 16'sı siparişlerinin azaldığını belirtmiştir. Firmaların yüzde 62'sinde ise sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır. Ankete katılan firmaların yüzde 19'u dış siparişlerinin ekimde ayında artığını belirtirken, yüzde 17'si azalış bildirmişlerdir. Firmaların yüzde 64'ünde ise alınan dış sipariş miktarlarında bir değişim yaşanmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.