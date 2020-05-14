KTO Karatay Üniversitesi akademisyenleri TÜBİTAK'ın aşı geliştirme projesinde - Son Dakika

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan aşı geliştirme çalışmaları kapsamında "SARS-Cov-2 (COVID-19) Spike (S) Antijenine Karşı Kendiliğinden Amplifiye Olabilen mRNA Aşısının Geliştirilmesi" başlıklı projenin, TÜBİTAK-Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı tarafından kabul edildiği bildirildi.

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, projede KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Aydın Terzioğlu ve Arş. Gör. Tuğçe Duran'ın da yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu süreçte siperlik maske, anti bakteriyel dezenfektan, IR ateş ölçer, taşınabilir solunum cihazı ön prototipi, tek bir cihazla aynı anda dört hastanın solunum işlevini yerine getiren vantilatör modülü, kuru buharlı dezenfeksiyon sistemi üretip geliştiren üniversitenin şimdi de yerli ve milli aşı çalışmalarına destek olduğu vurgulandı.

KTO Karatay Üniversitesi olarak yerli ve milli aşı çalışmaları içinde yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade eden KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade, şunları kaydetti:

"Tüm dünyayı derinden etkileyen pandemi sürecinde, KTO Karatay Üniversitesi olarak ülkemiz ve tüm insanlık için faydalı olacak şeyler üretmeye gayret ettik. Başarılı birçok projeyi bu dönemde öğrenci, akademisyen ve sektör danışmanlarımızla hayata geçirdik. Şimdi de yerli ve milli aşı çalışmalarında yer aldığımız için büyük gurur yaşıyoruz. Başta tüm proje ekibi olmak üzere, üniversitemiz Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Dr. Öğr. Üyesi Merve Aydın Terzioğlu ve Arş. Gör. Tuğçe Duran'ı tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum."