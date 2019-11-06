KTO Karatay Üniversitesi lösemili çocukları unutmadı

KTO Karatay Üniversitesi öğrencileri ve çalışanları, ilik nakli bekleyen hastalar için kan bağışında bulundu.



Düzenli olarak KTO Karatay Üniversitesinde stant açarak kan bağışı toplayan Kızılay Konya Şubesi, yine üniversiteye gelerek stant kurdu. KTO Karatay Üniversitesi personeli ve öğrencileri hem kan bağışında bulundu hem de ilik nakli bekleyen lösemi hastalarına yönelik gönüllü donör oldu. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal Tesisleri'nde iki gün boyunca hizmet veren Kızılay'ın kan bağışı standında özellikle Destek Hizmetleri Koordinatörlüğü personelinin yoğun ilgisi oldu. Kampanya boyunca yaklaşık 150 kişi kan bağışında bulunurken, 28 personel ise gönüllü donör olarak ilik nakli için kan verdi.



KTO Karatay Üniversitesi Tıp Fakültesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Füsun Sunar, lösemi hastalığındaki kritik bekleme sürecine vurgu yaparak, "Her yıl binlerce çocuk ülkemizde ve dünyada bu hastalığa yakalanıyor. Sadece lösemili çocuklarımız değil, anne ve babaları da çocukları için donör beklerken yoğun ve yorucu bir süreçten geçiyor. Ne yazık ki toplumumuzda, donör olmanın çok fazla işleme maruz kalmaya sebep olacağına dair bir ön yargı mevcut. Halbuki donör olmak hiç de zor değil. Bizler de içinde bulunduğumuz haftanın Lösemili Çocuklar Haftası olması vesilesiyle löseminin yaygınlığı ve tedavi edilebilirliği konularına dikkat çekmek istiyor ve başta KTO Karatay Üniversitesi ailesi olmak üzere tüm insanlarımızı kan vermeye ve lösemili çocuklara destek olmaya çağırıyoruz" dedi.



Löseminin iyileştirilmesinde ilik naklinin önemine değinen Doç. Dr. Füsun Sunar, tüm Türkiye'yi bu konuda sorumluluk sahibi olmaya davet etti. - KONYA