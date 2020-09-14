KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı Açıklaması - Son Dakika

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, "Bizim en büyük hedefimiz araştırma üniversitesi olmak." dedi.

Çuvalcı, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, üniversite bünyesinde 34 bin öğrencinin yer aldığını, Asya'dan 922, Avrupa'dan 96, Afrika'dan da 196 öğrencinin bulunduğunu söyledi.

Üniversitede doluluk oranının yüzde 94,7 civarında olduğuna işaret eden Çuvalcı, "Bazı fakültelerimiz var, jeofizik ve maden gibi. Bunlar maalesef dolmuyorlar, böyle bir sıkıntımız var. Bir öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı 35,7. Normalde iyi bir üniversitede 15 civarında olmasını arzu ediyorum." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Çuvalcı, YÖK'ün başlattığı çalışmaya değinerek, "Sizi derecelendiriyor ve derecelendirdikten sonra size araştırma üniversitesi diyor. Bizim en büyük hedefimiz araştırma üniversitesi olmak. Araştırma üniversite olunca personel daha fazla veriliyor. Ankara'nın doğusunda sadece Erciyes Üniversitesi Araştırma Üniversitesi oldu. Biz buna adayız." diye konuştu.

Üniversitede yapmayı planladıkları projelere de değinen Çuvalcı, Ön Kuluçka ve Prototipleme Merkezi, Onkoloji, Hemotoloji ve Kemik İliği Hastanesi, Yapay Zeka Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni hayata geçirecek çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Prof. Dr. Çuvalcı, KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 116 kişinin tedavi gördüğünü, 8 hastanın da yoğun bakımda bulunduğunu sözlerine ekledi.