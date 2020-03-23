Küba'dan İtalya'ya destek için gelen doktorlar alkışlarla karşıladı - Son Dakika

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Küba'dan İtalya'ya destek için gelen doktorlar alkışlarla karşıladı
6 saat önce
Küba, İtalya'nın virüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardiya'nın merkezi Milano'ya 52 kişilik doktor ve hemşire heyeti gönderdi.
Küba, İtalya'nın virüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardiya'nın merkezi Milano'ya 52 kişilik doktor ve hemşire heyeti gönderdi. Küba ve İtalya bayraklarıyla havaalanından çıkan Kübalı sağlıkçıların alkışlarla karşılandığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:05 Kaynak: AA
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