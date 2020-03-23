Küba'dan İtalya'ya destek için gelen doktorlar alkışlarla karşıladı - Son Dakika

Küba, İtalya'nın virüsten en çok etkilenen bölgesi Lombardiya'nın merkezi Milano'ya 52 kişilik doktor ve hemşire heyeti gönderdi. Küba ve İtalya bayraklarıyla havaalanından çıkan Kübalı sağlıkçıların alkışlarla karşılandığı görüldü.