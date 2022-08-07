Küba'da petrol tesisinde yangın: 1 ölü, 121 yaralı - Son Dakika
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Küba'da petrol tesisinde yangın: 1 ölü, 121 yaralı

07.08.2022 10:52

Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisindeki tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi de yaralandı.

- Küba'da petrol tesisinde yangın: 1 ölü, 121 yaralı

Alevlere müdahale eden 17 itfaiyeci kayboldu

HAVANA - Küba'nın Matanzas kentinde ham petrol depolama tesisindeki tankere yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 121 kişi de yaralandı. Alevlere müdahale eden 17 itfaiyecinin ise kaybolduğu açıklandı.

Küba'nın Matanzas kentindeki "Matanzas Süper Tanker Üssü" olarak bilinen ham petrol depolama tesisindeki bir tankere dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında 4 büyük patlama meydana geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır 121 kişi de yaralandı. İtfaiyecilerin ve diğer görevlilerin alevlere müdahale ettiği bölgede 17 itfaiyeci de kayboldu.

Küba Enerji ve Madenler Bakanlığından yapılan açıklamada, itfaiyecilerin ve diğer görevlilerin yangına müdahalesinin sürdüğü belirtildi. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Dubrocq mahallesindeki 800 kişi ise tahliye edildi.

Meksika'dan Küba'ya destek

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, Meksika, Venezuela, Rusya, Nikaragua, Arjantin ve Şili'den gelen çok sayıda yardım teklifine teşekkür etti. Ayrıca dün gece saatlerinde Meksika'dan bir uçak destek için Küba'ya geldi. Ayrıca Küba Dışişleri Bakan Yardımcısı Carlos Fernndez de Cossio, ABD hükümetinin petrol tesisindeki yangının söndürülmesi için teknik yardım teklifinde bulunduğunu ifade etti.

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Kaynak: İHA

Hamster Coin, Küba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Küba'da petrol tesisinde yangın: 1 ölü, 121 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Küba'da petrol tesisinde yangın: 1 ölü, 121 yaralı - Son Dakika
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