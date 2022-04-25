Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı

25.04.2022 14:27
Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, çocuklarla tiyatro oyuncularının bir araya geldiği açılış töreniyle başladı.

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, çocuklarla tiyatro oyuncularının bir araya geldiği açılış töreniyle başladı.

Küçük hanımlar ve küçük beyler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Şinasi Sahnesi'nden Kuğulu Park'a bando gösterisi eşliğinde yürüdü.

Çocuklara yönelik etkinlik alanları oluşturulduğu Kuğulu Park'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Jandarma Bandosu konser verdi.

Şenlik alanında tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelip sohbet etme imkanı da bulan çocuklara, hulahop ve illüzyon gösterisi sunuldu.

Etkinliği, festivale katılmak için Ankara'ya gelen yabancı tiyatro gruplarının yanı sıra çocukların aileleri de izledi.

"Festivale çocukların ilgisi kadar yetişkinlerin ilgisi de oldukça fazla"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ni 17 yıldır başarıyla yaptıklarını, hem dünya çocuklarını başkente davet ettiklerini hem de Devlet Tiyatrolarının başarılı oyunlarını çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Kurt, şunları kaydetti:

"Bu festivale çocukların ilgisi kadar yetişkinlerin ilgisi de oldukça fazla. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün şemsiyesi altında Ankara Devlet Tiyatromuzun özenle hazırladığı bir festival. Biz de Ankara'daki bütün sahnelerimizi yurt içinden ve yurt dışından gelmiş oyunlarımıza paylaştırıyoruz. Dünya çocukları bizim edebiyatımızı, sanatımızı görmüş oluyor. Çocuklarımızı akranları ile buluşturuyoruz. Sanatın birleştirici, kaynaştırıcı gücünü de onlarla paylaşmış oluyoruz. O yüzden çok özel bir festival, bizim için son derece önemli."

YORUMLAR
500
Nazilli'de minikler bayram coşkusunu tiyatro ile taçlandırdı Nazilli'de minikler bayram coşkusunu tiyatro ile taçlandırdı Devlet Tiyatrolarından çocuk ve gençler için Van'da tiyatro şenliği Devlet Tiyatrolarından çocuk ve gençler için Van'da tiyatro şenliği

Devlet Tiyatroları, Tiyatro, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı - Son Dakika


Son Dakika
14:13 "Gölümüz kurtulsun" çağrıları yapan muhtarın, 15 dönümlük göl alanını tarım amaçlı kullandığı ortaya çıktı
14:10 Emekli bayram ikramiyeleri 27 Nisan'da yatmaya başlıyor: Kim, hangi sırayla alacak? İşte detaylar
14:10 Ece Erken'den şaşırtan miras kararı! Sosyal medya hesabından duyurdu
14:01 Merkez Bankası'nın hamlesi ticari kredilerde faizi yükseltti!
13:50 "Beta" lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
13:47 Türk Silahlı Kuvvetleri Zap Vadisi'nde sıkıştırdığı teröristleri böyle yakaladı
13:39 AK Partili Hamza Dağ'dan "Erdoğan'ın oyları" iddiası: Oy oranı 52.6'nin üstünde, yeniden seçilecek
13:35 Bakan Bilgin'den müjdeli haber! İşsizlik maaşları 29 Nisan'da ödenecek!
13:27 Trabzonspor'un paylaşımını beğenen İmamoğlu, Fenerbahçe taraftarını kızdırdı
13:17 Alparslan Büyük Selçuklu'da bu akşam neler olacak? Alparslan'ı köşeye sıkıştıran Diyojen'in yeni planı ne?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2022 14:44:42. #1.12#
SON DAKİKA: Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement