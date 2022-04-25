Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali başladı - Son Dakika

Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, çocuklarla tiyatro oyuncularının bir araya geldiği açılış töreniyle başladı.

Küçük hanımlar ve küçük beyler, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün Şinasi Sahnesi'nden Kuğulu Park'a bando gösterisi eşliğinde yürüdü.

Çocuklara yönelik etkinlik alanları oluşturulduğu Kuğulu Park'ta Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Jandarma Bandosu konser verdi.

Şenlik alanında tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelip sohbet etme imkanı da bulan çocuklara, hulahop ve illüzyon gösterisi sunuldu.

Etkinliği, festivale katılmak için Ankara'ya gelen yabancı tiyatro gruplarının yanı sıra çocukların aileleri de izledi.

"Festivale çocukların ilgisi kadar yetişkinlerin ilgisi de oldukça fazla"

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'ni 17 yıldır başarıyla yaptıklarını, hem dünya çocuklarını başkente davet ettiklerini hem de Devlet Tiyatrolarının başarılı oyunlarını çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Kurt, şunları kaydetti:

"Bu festivale çocukların ilgisi kadar yetişkinlerin ilgisi de oldukça fazla. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğümüzün şemsiyesi altında Ankara Devlet Tiyatromuzun özenle hazırladığı bir festival. Biz de Ankara'daki bütün sahnelerimizi yurt içinden ve yurt dışından gelmiş oyunlarımıza paylaştırıyoruz. Dünya çocukları bizim edebiyatımızı, sanatımızı görmüş oluyor. Çocuklarımızı akranları ile buluşturuyoruz. Sanatın birleştirici, kaynaştırıcı gücünü de onlarla paylaşmış oluyoruz. O yüzden çok özel bir festival, bizim için son derece önemli."