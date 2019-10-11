Küçük Muhammed peynir kazanına düştü

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Şenyurt Köyü'ndeki evlerinde oynadığı sırada içi sıcak su dolu peynir kazanına düşen 6 yaşındaki Muhammed Haktan Yolcu'nun vücudunun yüzde 52'si yandı. Üç ay kaldığı Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ndeki tedavisi tamamlanan Yolcu, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Bölümü'ne sevk edildi.

Şenyurt köyünde oturan Fatma-İsa Yolcu çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Muhammet Haktan Yolcu, oyun oynarken annesinin evde peynir yaptığı ve içerisi sıcak su dolu olan kazana düştü. O sırada odada bulunan baba İse Yolcu, Muhammed Haktan Yolcu'yu düştüğü kazandan çıkardı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yolcu'ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra talihsiz çocuk Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık 3 ay burada tedavi gören ve iyileşme devresine giren Muhammed Haktan Yolcu, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi Plastik Cerrahi Servisi'ne sevk edildi.

Çocuğunun çektiği acıların yüreğini dağladığını söyleyen anne Fatma Yolcu, "Evimizde peynir yaparken oğlum dengesini kaybetmesi sonucu kazana düştü. Üç aydır tedavi görüyor. Şu an genel durumu iyi. Plastik cerrahi doktorlarının görmesi gerekiyormuş. Bu yüzden üniversite hastanesine sevk ediyorlar. Vücudunun yüzde 52'sinde 2 ve 3'üncü derecede yanıklar bulunuyor. Üç aydır tedavi görüyor. Kazandan babası çıkardı" diye konuştu.