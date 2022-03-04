Küçükçekmece Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri hazır - Son Dakika

Küçükçekmece Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü bir dizi etkinlikle kutluyor. Sergiden, söyleşiye, konserden, kokteyle pek çok programın düzenleneceği Kadınlar Günü'nde, toplumun her kesiminden kadın, kültür ve sanat etkinliklerinde bir araya gelecek.

BAŞKAN KEMAL ÇEBİ: EŞİTLİK OLMADAN, KENT ADALETİNDEN BAHSEDEMEYİZ

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bireylerin özgürlüğüne, toplumsal cinsiyet eşitliğine, çevrenin korunması gerekliliğine ve en önemlisi kent adaletine inandım. İnanıyorum ki insan hakları değerlerinin yerelde hayat bulmasını sağladığımız zaman, o kent hepimiz için yaşanası bir kent olacaktır. Göreve geldiğimiz günden bu yana eşit bir kent kurma gayesi ile verdiğimiz mücadelede bizimle yürüyen tüm kadınlara teşekkür ediyorum. Eşitlik olmadan, kent adaletinden bahsedemeyiz. Kadınların, hayatın tüm alanlarında daha etkin olmalarını sağlayacak şartları hazırlamaya ve her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

NAZIM HİKMET'İN YEĞENİ AYŞE YALTIRIM'DAN "VE KADINLAR" SERGİSİ

Bu kapsamda, 7 Mart Pazartesi günü saat 17. 00'de Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi'nde dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in yeğeni, Celile Hanım'ın torunu, sanatçı Ayşe Yaltırım'ın "Ve Kadınlar..." başlıklı resim sergisinin açılışı gerçekleştirilecek.

SKSM, sergi açılışının ardından alanında başarılarıyla isimlerinden söz ettiren Milli Basketbolcu Merve Aydın, Milli Voleybolcu Saliha Şahin, Milli Karateci Serap Özçelik Arapoğlu ve Galatasaray Kadın Futbol Teknik Direktörü Nurcan Çelik'in katılımıyla "Başarı Bizim Ruhumuzda Var!" konulu söyleşiye ev sahipliği yapacak.

8 MART'A ÖZEL, 50. SANAT YILINDA SELDA BAĞCAN KONSERİ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin farklı birimlerinde çalışan kadın personeli sabah kahvaltısında ağırlayacak. Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden Selda Bağcan ise 8 Mart akşamı saat 20.00'de Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde en sevilen şarkılarını kadınlar için söyleyecek.

Gazeteci –Yazar, İnsan Hakları Savunucusu Zeynep Oral ise bu anlamlı güne özel, "Kadın Olmak" konulu söyleşiyle 11 Mart saat 13.00'de Atakent Kültür ve Sanat Merkezi'nde kadınlarla bir araya gelecek.