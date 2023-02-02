Küçükçekmece 'de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, kediyi teklemeye başlamıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti.

Kaynak: İHA

Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Adalet kedi düşmanı şahsın yakasını bırakmadı! Bu sefer tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.