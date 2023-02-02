Adalet kedi düşmanı şahsın yakasını bırakmadı! Bu sefer tutuklandı - Son Dakika
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Adalet kedi düşmanı şahsın yakasını bırakmadı! Bu sefer tutuklandı

02.02.2023 17:13

İstanbul Küçükçekmece'de oturduğu sitenin girişinde bekleyen kediye dakikalarca şiddet uygulayan saldırgan Aytuğ Koyuncu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece'de 5 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda, bir sitedeki binanın girişinde Aytuğ Koyuncu'nun kediyi tekmelediği anlara ait görüntüler ortaya çıkmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu, girişte gördüğü kedinin kaçmasını engellemek için önce kapıyı kapatıp, kediyi teklemeye başlamıştı. Görüntüler sosyal medyada yayılmasının ardından büyük tepki çekti.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Şüpheli Aytuğ Koyuncu gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli Aytuğ Koyuncu 31 Ocak günü çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

BU KEZ TUTUKLANDI

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından karara itiraz edilmesi üzerine şüpheli Aytuğ Koyuncu hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Aytuğ Koyuncu tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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Küçükçekmece, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adalet kedi düşmanı şahsın yakasını bırakmadı! Bu sefer tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet kedi düşmanı şahsın yakasını bırakmadı! Bu sefer tutuklandı - Son Dakika
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