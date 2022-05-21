Kudüs Beytulmal Ajansı, Şirin Ebu Akile anısına basın ödülleri dağıtacak

Fas'taki Kudüs Beytulmal Ajansı, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile anısına basın ödülleri dağıtma kararı aldı.

Ajanstan yapılan yazılı açıklamada, Kudüs Beytulmal Ajansı'nın Şirin Ebu Akile anısına basın ödülleri dağıtma kararı aldığı ve bu bağlamda düzenlenecek olan ilk dönem ödül töreninin Ebu Akile'nin adını taşıyacağı belirtildi.

Ödül jüri üyelerinin Filistinli ve Faslı önde gelen uzman gazetecilerden oluşacağı vurgulanan açıklamada, Kudüs Beytulmal Ajansı bünyesindeki Rabat Gözlem, İzleme ve Değerlendirme Gözlemevi'nin de ayrıca "özgürlük, adalet ve barış değerlerini savunurken şehit olan Kudüslü gazeteci Şirin Ebu Akile ile meslektaşlarının ruhu onuruna Kudüs'teki basın ve medya özgürlüklerini desteklemek için özel bir burs" vereceği kaydedildi.

Merkezi Fas'ta olan Kudüs Beytulmal Ajansı, İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı Kudüs Komisyonu'nun alanda çalışan alt birimlerinden biri olarak faaliyet gösteriyor.

Al Jazeera muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi

Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun deneyimli saha muhabiri Şirin Ebu Akile (51), 11 Mayıs'ta İsrail güçlerinin Batı Şeria'da bulunan Cenin'deki mülteci kampına düzenlediği baskını takip ettiği sırada, İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmüştü.

Görevini yaptığı sırada ve üzerinde "basın" yazılı çelik yelek giydiği halde Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle vurularak öldürülmesi tepkilere neden olmuştu.

İsrail'in öldürdüğü Filistinli gazeteci Ebu Akile, işgal altındaki Doğu Kudüs'te on binlerce kişinin katılımıyla 13 Mayıs Cuma günü son yolculuğuna uğurlanmıştı.

İsrail polisi, Ebu Akile'nin tabutunu hastaneden alarak Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesine taşımak isteyenlere kauçuk kaplı mermi, ses bombası ve coplarla müdahale etmiş, bu sırada tabutun yere düşmesi son anda önlenmişti. Söz konusu görüntüler uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı.

Eski Şehir'de ve çevresinde cenazeye katılmak için toplanan gruplara karşı İsrail polisi, gün boyu güç kullanmıştı.