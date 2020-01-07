'Kudüs şairi' yaşantısı ve şiirleri ile anıldı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Kudüs şairi' yaşantısı ve şiirleri ile anıldı - Son Dakika

'Kudüs şairi' yaşantısı ve şiirleri ile anıldı

6 saat önce

Kudüs şairi olarak bilinen şair, yazar ve öğretmen Mehmet Akif İnan, vefatının 20. yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı.

'Kudüs şairi' yaşantısı ve şiirleri ile anıldı, System.String[]

Kudüs şairi olarak bilinen şair, yazar ve öğretmen Mehmet Akif İnan, vefatının 20. yılında memleketi Şanlıurfa'da anıldı.


Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi ve Memur-Sen Şanlıurfa Şubesi organizasyonunda Mehmet Akif İnan'ın vefatının 20. yılında 'Mehmet Akif İnan ve Şiirleri' adlı program düzenlendi.


Şair Nabi Kütür merkezindeki program ilk olarak Alim Nusret Yılmaz'ın Kur'an Tilaveti ile başladı. Ardından bir konuşma yapan Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şube Başkanı Mahmut Kaya, yazarlar birliğinin çalışmaları ile ilgili bilgiler vererek, "Urfa'mız şairlerin, ilim, irfan, edebiyat merkezidir. Türkiye Yazarlar Birliği olarak şair ve yazarlarımıza sahip çıkmak, onları anmak ve anlamak adına çalışmalar düzenliyoruz. Her Cuma akşamı da fikir adamlarımızla buluşmaya devam ediyoruz. Bu akşam da çalışmalarımızın bir meyvesidir. Fikir adamı M. Akif İnan'ı rahmetle anıyoruz. Akif İnan kuruculuğunu yaptığı sendika başkanlığı ile de şehirlere güzel anılar bırakmıştır" dedi.


Akif İnan'ın sendikal faaliyetlerine değinen Memur - Sen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun ise "Yaşadığı dönemde çevresindeki insanların dostu, arkadaşı, ağabeyi ve öğretmeni ve asla vazgeçmediği idealleri, heyecanı, örgütçülüğü ve eylemciliği ile tam bir dava adamı olan M. Akif İnan'ı vefatının 20. yılında özlemle anıyoruz" diye konuştu.


Şair Yazar Seyid Ahmet Kaya'nın da konuşmasının ardından program merhum Akif İnan'ın şiirlerinin okunması ile devam etti. Duygusal anların yaşandığı gecede Akif İnan'ın şiirlerini Eğitmen, Şair - Yazarlar Adil Saraç, Ali Tutluoğlu, Abdurrahman Kırıkçı, Cuma Ağaç, Eyüp Azlal, Elif Cansu Karacabey, Ömer Faruk Gözoğlu, Kadir Yeşil, Zübeyir Zorlu ve Mehmet Sadık Alican yorumladı.


Gecede Akif İnan'ın şiirlerinin yer aldığı kitaplar katılımcılara hediye edildi. - ŞANLIURFA

Mehmet Akif İnan, Akif İnan, Şanlıurfa, Kudüs, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 12:23 Kaynak: İHA
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