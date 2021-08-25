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Kula'dan Cengiz Ergün'e Teşekkür mesajları - Son Dakika

Kula'dan Cengiz Ergün'e Teşekkür mesajları

25.08.2021 16:58
Kula'dan Cengiz Ergün'e Teşekkür mesajları, System.String[]

MASKİ Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kula ilçesinde mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Mahalle muhtarları yapılan hizmetler nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür ettiler.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır, Kula ilçesinde kırsal mahalle muhtarları ile bir toplantı gerçekleştirdi. Çakır'a, MASKİ İlçe Şefi Tuğba Ural eşlik etti. Muhtarlara Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün selamlarını ileten Çakır, istek ve talepleri dinleyerek idarenin ilçede gerçekleştirdiği çalışmalar ve kazandırılacak hizmetler hakkında bilgiler verdi. Hizmetlerin eksiksiz bir şekilde Manisalılara ulaşması için mahalle muhtarları ile düzenli olarak görüştüklerini ifade eden Çakır, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün talimatları ile ilçe ziyaretlerimizde mahalle muhtarlarımızla buluşarak, görüşlerini alıyoruz. 17 ilçede vatandaşlarımız ile aramızdaki en önemli köprü konumunda olan muhtarlarımızı dinleyerek çözüm odaklı çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Cengiz Ergün'ü Kula'da ağırlamak istiyorlar

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Mehmet Kuş, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün Beye sonsuz teşekkür ederim. Mahalleme güzel hizmetler sağladı. Diyecek çok şey var. Saymaya kalksam saatlerimizi alır. Cengiz Başkanımızı Kula'ya bekliyoruz."

İncesu Mahalle Muhtarı Cafer Görgülü, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederim. İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Serpil Çakır'a da bizlerin taleplerini dinlemeye geldiği için teşekkür ediyorum."

Şeremet Muhtarı Sefa Gökoğlan, "Cengiz Başkanımıza, Serpil Hanımı bizleri dinlemek için gönderdiği için çok teşekkür ederiz. Mahallemize yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Cengiz Başkanımızı çok özledik. Allah başımızdan eksik etmesin."

Şerifli Mahalle Muhtarı Abdurrahman Gürarslan, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'ü çok seviyoruz. Başkanımızı mahallemize bekliyoruz. Kendisiyle görüşmek ve tanışmak istiyoruz."

Tatlıçeşme Mahalle Muhtarı İsmail Gökdemir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'e, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hizmetler biraz zaman alıyor. Halkımızın da duyarlı olmasını istiyorum. Başkanımız mahallemize gelse misafirimiz olsa çok memnun olacağız."

Kenger Mahalle Muhtarı Günay Yılmaz, "Cengiz Başkanımıza ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Narıcalısüleyman Mahalle Muhtarı Mustafa Aydın, "Öncelikle Cengiz Başkanıma selamlarımı iletiyorum. Mahallemize yaptığı yatırımlar nedeniyle teşekkür ediyorum. Hizmetlerin devamının geleceğine inanıyorum. Sayın Başkanımızı Kula'mızda ve mahallemizde görmek istiyoruz."

Pabuçlu Mahalle Muhtarı Hasan Gökoğlan, "Cengiz Başkanımıza çok teşekkür ederiz. İçme suyu terfi hattımızın 5 kilometrelik kısmı yenilendi. Kalan kısım da kısa bir süre içerisinde döşenecek."

Ahmetli Mahalle Muhtarı Şinasi Kaymak, "Özellikle Başkanımıza selamlarımızı iletiyoruz. Daire Başkanları ve bu kurumda bizler için hizmet eden tüm memurlarımıza ve amirlerimize de selamlar."

Çiftçiibrahim Mahalle Muhtarı Zeynel Abidin Kahraman, "Cengiz Başkanıma hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederim."

Kula'dan Cengiz Ergün'e Teşekkür mesajları

Cengiz Ergün, Serpil Çakır, Hisarcık, Kula, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kula'dan Cengiz Ergün'e Teşekkür mesajları - Son Dakika


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