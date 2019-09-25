Kula leblebisi 16 farklı çeşidi ile dünyaya ihraç ediliyor

Coğrafi işaretli Kula leblebisine talep, her geçen gün artıyor

Leblebi üreticisi Hasan Hüseyin Leblebici: "Çorum ham leblebiyi Kula'dan alıyor"

MANİSA - Manisa'nın Kula ilçesinde geçmişi bir asra dayanan, 16 farklı çeşidi ile dünyanın birçok yerine ihracatı yapılan Kula Leblebisi, coğrafi işaret alınmasıyla yeni bir üne kavuştu. Coğrafi işaret alınmasından sonra talebi artan leblebi üretiminde, yıllardır bu mesleği sürdüren üreticiler leblebisiyle ünlü Çorum'un bile leblebi ihtiyacını Kula'dan karşıladığını savundu.

Kula'da birbirinden değerli yöresel lezzetlerden bir tanesi olan Kula Leblebisi, geçmişi bir asra dayanan özüyle Türkiye'de her geçen gün bilinirliği artıyor. Son yıllarda üreticilerin yakaladığı kaliteyle 16 farklı çeşide ulaşan Kula Leblebisi, Salihli Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleri ile markalaşma sürecini tamamlayarak Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı. Türkiye'de leblebi denince akla ilk gelen yer olan Çorum'dan sonra Türkiye'de ikinci tescilli leblebi olan Kulalı leblebi üreticileri, coğrafi işaret alınmasıyla ayrı bir sevinç yaşadı. Tuzlu, acılı, karanfilli, çikolatalı, ballı, portakallı gibi 16 farklı çeşit üreten Kulalı leblebi üreticileri, Türkiye'nin leblebi yatağı olarak bilinen Çorum'a yıllardan beri ham madde ihraç ettiklerini, fakat Çorumlu leblebi üreticilerinin Kula'dan önce harekete geçerek üne kavuştuklarını söyledi. Yunanistan, Filistin, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve AB ülkelerine başta olmak üzere birçok ülkeye ihraç edilen Kula leblebisine, coğrafi işaret belgesi alınmasından sonra talep de arttı.

Yaklaşık 41 yıldır leblebi üretimi yaptığını ifade eden Hasan Hüseyin Leblebici, dedesinden kalma meslekte henüz çırak iken Çorum'a leblebinin kızarmış halini ihraç ettiklerini, Çorumlu leblebi üreticilerinin ise Kula'dan aldıkları leblebinin çeşidini artırarak ünlü olduklarını söyledi. Asıl leblebinin Kula'da üretildiğini üstüne basarak iddia eden Hasan Hüseyin Leblebici, dededen toruna kalan bu mesleği sürdürmeye çalıştıklarını ifade etti. 1978 yılından bu yana leblebi üretimi ile uğraştığını kaydeden Leblebici, "Benim adım Hasan Hüseyin Leblebici, mesleğim de leblebici. Biz bu mesleği dededen toruna yapıyoruz. Oğlum okumadı, oğlum da leblebicilik yapıyor. Yani dededen toruna biz mesleğimizi sürdürüyoruz. Allah'ın izniyle coğrafi işaretimizi aldık, leblebiciliğin Kula'da olduğunu belgeledik. 1978 yılından beri bu mesleği yapıyorum. Dededen toruna geçen bu meslekte biz 5'nci kuşak oluyoruz." dedi.

Çorum ham leblebiyi Kula'dan alıyor

Leblebi denince akla ilk gelen yer olan Çorum'daki leblebi üreticilerinin ham leblebiyi Kula'dan alarak çeşitlendirdiğini ve Kulalı leblebi üreticilerinden önce harekete geçerek üne kavuştuğunu ifade eden Hasan Hüseyin Leblebici, dünyaya ihraç edilen leblebinin Kula'nın malı olduğunu söyledi. Henüz küçük yaşlardayken başladığı leblebi üretiminde dedesinin Çorum'a yıllarca ham leblebi ihraç ettiğini ifade eden Leblebici, "Kula Leblebisine coğrafi işaret alınmasıyla birlikte üretimimizde artış ve istek olmaya başladı. Tabii Çorum ne kadar leblebi bizim dese de, Çorum'da üretim yok. Üretilmeyen bir şey, bizden ham maddesini alıp çeşitlendiriliyor. Ama biz 16 çeşit leblebiyi kendimiz üretiyoruz. Ama Çorum ne yapıyor, bizden ham leblebiyi alıp çeşitlendiriyor. İmalat yok Çorum'da. Yani leblebi şuanda Kula'nın malı." dedi.

Babasından kalan bu mesleği sürdürdüklerini ifade eden Emre Leblebici, mesleği devam ettirmek için üniversite eğitimi almadığını söyledi. Leblebici; " Leblebicilik mesleği, babamızdan gelen meslek olduğu için ileriye taşımaya çalışıyoruz. Dedemizden kalan baba mesleğimizi bitirmeyeceğiz. Bu nedenle üniversite eğitimi almadım. Liseden mezun olduktan sonra bu mesleği sürdürmeye başladım ve yaklaşık 10 yıldır da bu mesleği yapıyorum. Dünyaya ihraç edilen bu mesleğimizi devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.