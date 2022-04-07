Kulp'ta "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" düzenlendi - Son Dakika

Kulp ilçesinde "Ben Olsaydım" temalı "Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen çalıştayda uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılık konuları ele alındı.

Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet, çalıştayın açılışında, bağımlılıkla mücadelenin önemine dikkati çekti.

Bağımlılıkla mücadelede herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini ifade eden Gözlet, şöyle konuştu:

"Hep birlikte verdiğimiz bağımlılıkla mücadelemizde başarılı olacağız. Bu başarıya ulaşabilmek için hep birlikte el ele gönül gönüle vererek çok çalışmamız lazım. Bizler eğitimle, denetimlerle, anlatarak, dinleyerek mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemizi toplumun en alt kesiminden en üst kesimine kadar tüm katmanlarıyla birlikte sürdürmemiz gerekiyor."

Programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Erkan Özgür, İlçe Emniyet Amiri Selim Toptan, İlçe Sağlık Müdürü Azad Bozhan, daire amirleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.