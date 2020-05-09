Kulp'ta berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılan berber ve kuaförler açılışa hazırlanıyor.

Kulp Belediyesi ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 11 Mayıs'tan itibaren açılacak olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması yaptı.

Ekipler, dezenfekte çalışmasını tamamladıkları iş yeri sahiplerine, yeni süreçte uyulması gereken kuralları aktararak, tek kullanımlık maske ve kolonya dağıttı.

Kulp Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İhsan Sancar, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözlet'e duyarlılığı ve hassasiyeti için teşekkür etti.