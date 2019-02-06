AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken
, belediyecilikte gençlere yatırım yapılması gerektiğini belirterek, "Şehrin sorunları denildiğinde herkesin aklına önce trafik ve otopark gibi görünen konular geliyor fakat görünmeyen, gizli gizli gelen sorunların önüne geçmek için kültür sanat ve spor faaliyetlerine yatırım yapmalıyız." dedi.
Mövenpick Hotel'de basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, kültür sanat politikalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Köken, kültür sanat ve spor alanında özellikle gençlere yatırım yapılmasının önemini vurgulayarak, "Şehrin sorunları denildiğinde herkesin aklına önce trafik ve otopark gibi görünen konular geliyor fakat görünmeyen, gizli gizli gelen sorunların önüne geçmek için kültür sanat ve spor faaliyetlerine yatırım yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Eyüpsultan ilçesinin nüfusunun 3'te 1'ini gençlerin oluşturduğuna dikkati çeken Köken, "Bu şehirde turizm ve kültürü beraber götürmemiz gerekir. Aldığımız kararlar ve yaptığımız yatırımlar sonuçlarını hemen alamayabiliriz ama yaşanabilir şehirler kurmanın maddeleri az çok bellidir." diye konuştu.
"Eyüp Sultan
Müzesi kuracağız"
Belediye başkanı seçildiğinde yapacağı projeleri anlatan Köken, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şehirler insan vücudu gibidir. Bizlerin de şehir doktorluğunu doğru yapmamız gerekir ki şehir yaşanmaz hale gelmesin. Bu anlamda şehirlere en önemli yatırımın kültürel konularda sürdürülebilir projelerin olduğunu düşünüyorum.
Feshane'yi İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'yle koordineli olarak içinde tasavvuf, klasik sanatlar ve Eyüp olan bir Eyüp Sultan Müzesi haline getirmek istiyoruz. Alibeyköy'de ağırlıklı bir Balkanlardan göç eden nüfusumuz var, onlar için de Balkan Müzesi yapmayı planlıyoruz.
Ayrıca Haliç
'teki adalara bir rekreasyon çalışması yaparak, insanların Pierre Loti
'den seyredebileceği seyirlik adalar haline getireceğiz."
-Madde bağımlılığının önüne kültür sanat yatırımlarıyla geçilecek
Köken, kültür ve sanat politikalarının ideolojik yaklaşımlara kurban edilmemesi gerektiğini dile getirerek, belediyecilik uygulamalarında ortak aklın hakim olacağını söyledi.
"Şehirlerin ruhu insandır." diyen Köken, insan yoksa şehirlerin yok olacağını, kültürel anlamda yatırımlar yapılırsa ancak şehirlerin canlanabileceğini belirtti.
Madde bağımlılığı problemlerinin önüne geçmek gerektiğini vurgulayan Köken, "Kültür ve sanatın çocuklarımızın ve gençlerimizin iyi birer yetişkin olmaları konusunda çok önemli unsurlardır. Bilimsel çalışmalar da sanat ve spor faaliyetleriyle ilgilenen gençlerin uyuşturucu ve madde bağımlılığından uzak durduğunu gösteriyor. Eğer biz 'Endüstri 4.0'ı yakalamak istiyorsak bu ancak çocuklarımıza ve gençlerimize yatırımla mümkündür." görüşünü dile getirdi.
Köken, sığınmacıların entegrasyonu konusunda da deneyimli olduğunu ifade ederek, özellikle Suriyeli sığınmacılar konusunda kaynaştırıcı adımlar atacaklarını, gettolar kurulmasına izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.