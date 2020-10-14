Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, Midyat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, Midyat'ta incelemelerde bulundu

14.10.2020 10:31
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, Midyat'ta incelemelerde bulundu, System.String[]

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde bulundu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Mardin'in Midyat ilçesindeki tarihi ve kültürel mekanlarda incelemelerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere beraberinde Genel Müdür yardımcısı İsmail Karaman ile Midyat'a gelen Yazgı, Ulucami, Akçakaya, Işıklar mahallelerinde sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile ilgili inceleme yaptı.

Anıtlı (Hah) harabeleri, Meryem Ana Kilisesi, Mor Sabo Katedrali, Matiate yeraltı şehrini gezen Yazgı, Midyat Konukevi, Gelüşke Han ve Kültür Evinde incelemelerde bulundu.

Yazgı, yaptığı açıklamada, Midyat'ın bölgenin en güzel turizm destinasyonlarının başında geldiğini belirterek, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin ile gün boyu ilçeyi gezme fırsatı bulduğunu aktardı.

"Yeni turizm alanlarının nasıl olabileceği noktasında hep beraber bilgi alışverişinde bulunduk. Bunun yanı sıra Midyat'ın turizm alanında daha iyiye nasıl gideceği konusunda toplantılarımızı yaptık." diyen Yazgı, gerekli planlamaları yaptıklarını belirtti.

Yazgı, şunları kaydetti:

"Buranın Güneydoğu'nun gözbebeği haline gelecek bir lokasyon olacağında herkes hemfikir. Biz de Bakanlık ve Genel Müdürlük olarak en güzelini yapmaya çalışacağız. Belediye ile ortak çalışmalarımız devam edecek. Çok güzel çalışmalar olacak. Özellikle sokak sağlıklaştırması dediğimiz bu alanda Belediye Başkanımız gerçekten burada bir çığır açmış. Biz de Bakanlık olarak gerek teknik gerekse maddi her türlü işbirliğiyle diğer ele alınmamış sokakları da ele alıp Midyat'ı daha güzel hale getirebilecek ne varsa birlikte yapacağız inşallah."

Belediye Başkanı Veysi Şahin ise, davetleri üzerine ilçeye gelerek incelemelerde bulunan Yazgı ve Karaman'a teşekkür ettiklerini ifade ederek, yapılacak projelere destek sunacak olmalarından duyduğu memnuniyeti belirtti.

Şahin, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a da desteklerinden dolayı teşekkürlerini ileterek, "İnşallah Bakanımızın da, en kısa sürede Midyat'a davet ederek, ilçemizin tarihi ve turistik yerlerini göstermek ve gezdirmek suretiyle daha büyük projelere destek vereceklerine inanıyorum." diye konuştu.

Midyat, Mardin, Turizm, CEO, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yazgı, Midyat'ta incelemelerde bulundu - Son Dakika

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