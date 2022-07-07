Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AK Parti Elazığ İl Bakanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, AK Parti Elazığ İl Bakanlığını ziyaret etti

07.07.2022 14:29

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, AK Parti Elazığ İl Başkanlığına ziyarette bulundu.

Alpaslan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Elazığ'da, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ve partililerle bir araya geldi.

Nadir Alpaslan, burada yaptığı konuşmada, Elazığ'ın turizmini daha ileriye taşımak için çeşitli ziyaretlerde bulunduklarını söyledi.

Elazığlı vatandaşların faydasına olacak ve refahını artıracak çalışmalar üzerinde durduklarını ifade eden Alpaslan, kısa ve uzun vadeli yapacakları çalışmaları belirlediklerini belirtti.

Harput Mahallesi'nin kültürel ve turizm değerlerini yerinde görerek çalışmaları daha da hızlandırmak, ekonomiye ve turizme katkı yapabilecekleri çalışmaları devam ettirmek istediklerini kaydeden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Başkanımız ve partili teşkilat mensuplarımızla 2023 gibi kritik bir sürecin arifesinde yapılan çalışmaları beraber değerlendirerek, çalışmalarımızı daha da güçlendirerek sahadaki varlığımızı daha güçlü kılmak adına neler yapabileceğimizin değerlendirmelerini yapıyoruz. Çok verimli ve faydalı ziyaret gerçekleştiriyoruz. 2023 süreci Türkiye için son derece önemli. Türkiye son 20 yılda çok büyük gelişmeler kaydetti. Tabiri caizse çağ atladı. Biz bu sürecin devamı konusunda daha güçlü şekilde neler yapabiliriz, bunların çalışmalarını değerlendiriyoruz."

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Kaynak: AA

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